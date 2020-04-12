Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü

Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü Bursa'da Korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti.

12.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:50
Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü

Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü

BURSA - Bursa'da Korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti. Korona virüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korona virüs korkusuyla temizlik yapan kadın çamaşır suyundan zehirlenerek öldü

Kaynak: İHA

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