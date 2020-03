Korona virüs korkusuyla kolonyayı cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor Korona virüs korkusuyla kolonyayı cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, korona virüsten korunmak isteyen adam, kolonyasını ceketinin cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor.

Korona virüs korkusuyla kolonyayı cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, korona virüsten korunmak isteyen adam, kolonyasını ceketinin cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor. Korona virüs dünya genelinde hızla yayılırken insanlar da kendince bireysel tedbirlerini alıyor. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Bayram İbicioğlu, korona virüsten korunmak için kolonyasını cebinde taşıyor. İşi gereği her gün bin, bin 500 kişiyle muhatap olmak zorunda kaldığını söyleyen Bayram İbicioğlu "Korona virüs dünyayı sardı. Ben de kendimce önlem almaya çalışıyorum. İşim gereği günlük bin, bin 500 kişiyle muhatap oluyorum, kendimi korumak için, daha hijyenik olmak için kolonyayı cebimde taşıyorum. Gördüğüm insanlara da kolonya tutuyorum" dedi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Korona virüs korkusuyla kolonyayı cebinde taşıyor, her önüne gelene kolonya ikram ediyor