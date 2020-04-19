Korona virüs korkusuyla bakımevindeki yaşlıları ölüme terk ettiler Kanada'da bir yaşlı bakımevinde korona virüs korkusuyla çalışanların işlerini bırakması sonucu ölüme terk edilen 31 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da bir yaşlı bakımevinde korona virüs korkusuyla çalışanların işlerini bırakması sonucu ölüme terk edilen 31 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'nın Quebec eyaletinin Montreal şehrinde bakımevinde çalışanlar, korona virüs korkusuyla işi bırakıp yaşlıları ölüme terk etti. "Residence Herron" isimli bakımevindeki yaşlılar çalışanların iş bırakması sonrası bakımsız ve aç kaldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından huzur evine gelen ekipler, yaşlılara günlerce yemek verilmediğini, odalarının temizlenmediğini ve odalarda yoğun dışkı kokusu olduğunu belirtti. Bazı hastaların ise yataklarından düşüp kalkamadıkları için yerde yattığı görüldü. Bakımevinde çalışan yalnızca 2 hemşirenin kaldığı ve yaşlı yakınlarının korona virüs nedeniyle bakımevini ziyaret etmelerinin engellendiği öğrenildi.

Tesiste 130 yaşlının kaldığı ve olayın ardından tahliye edildikleri öğrenildi. Bakımevindeki 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybeden 5 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Quebec eyalet Başbakanı François Legault, yaşanan olayı büyük bir ihmal olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Bakımevinin sahibinin uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla ilgili sabıkasının bulunduğu da ortaya çıktı. - MONTREAL

Kaynak: İHA