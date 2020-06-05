Korona virüs korkusu sakalları da vurdu
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Korona virüs korkusu sakalları da vurdu

Korona virüs korkusu sakalları da vurdu Erkeklerin saç ve sakal trendleri değişiklik gösterdi Vatandaşlar daha hijyenik olduğu gerekçesiyle saç ve sakalları kısalttı Kuaför Hasan Yılmaz;

05.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:53

Korona virüs korkusu sakalları da vurdu

Erkeklerin saç ve sakal trendleri değişiklik gösterdi

Vatandaşlar daha hijyenik olduğu gerekçesiyle saç ve sakalları kısalttı

Kuaför Hasan Yılmaz; "İnsanlar korktuğu için artık kısa saç ve kısa sakal tercih ediliyor"

ESKİŞEHİR - Korona virüse (Covid-19) karşı tedbir almak isteyen vatandaşların kuaför alışkanlıkları da değişiklik gösterirken kuaförler ise saç ve sakal hijyeni konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye'de normalleşme adımları kapsamında atılan adımlar ile berber, kuaför ve güzellik merkezleri tekrardan faaliyete başladı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda kuaför ve berberlerin yolunu tutarken Korona virüs etkisiyle saç ve sakal kesim trendleri de değişiklik gösterdi. Bu değişikliklerden en göze çarpanı ise vatandaşların hijyen açısından artık daha kısa saç ve sakal tercih etmesi oldu. Erkeğin aksesuarı olarak bilinen sakal modellerinin Korona virüs korkusuyla eski ilgisini kaybettiğini belirten kuaförler de saç ve sakal hijyeni konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"Artık kısa saç ve kısa sakal tercih ediliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saloon HY adlı işletmenin sahibi Hasan Yılmaz, Korona virüs öncesi tercih edilen uzun saç ve modelli sakalların yerini yeni modellere bıraktığını ifade etti. Mikrop barındırdığı düşüncesiyle vatandaşların kısa saç ve sakalı tercih ettiğini belirten Yılmaz, "Önceden uzun saç ve uzun sakal tercih ediliyordu. Uzun saç, üçgen sakal ya da kare sakallar en çok rağbet gören stillerdi. Fakat şu anda saç ve sakalda el temasından dolayı çok fazla bakteri ve mikrop var. Bu sebeple insanlar korktuğu için artık kısa saç ve kısa sakal tercih ediliyor. Bu süreçte tercih edilmesi gereken de kısa saç ile kısa sakal" şeklinde konuştu.

"Yüz temizleyici toniklerle temizleme işini yapabilirler"

Vatandaşların endişe duyduğu sakal hijyeni konusunda tavsiyeler de veren Hasan Yılmaz, "Evde yüz, saç ve sakal bakımı yapmanın da yolları var. Yüz temizleyici toniklerle temizleme işini yapabilirler, el dezenfektanları gibi bunlar da yüz için kullanılan temizleyiciler. Kuaförlerde şu an için ustura tıraşı yasak fakat vatandaşlarımız evlerinde makineyle ya da kendi jiletleriyle sakallarını sıfır kesebilirler. Bu dönemde kısa sakalın tercih edilmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem sakallarını hem de saçlarını kısa kullanarak bu süreci daha güvenli ve rahat bir şekilde atlatabilirler. İnsanlarımız sakala alıştıkları için bu dönemde biraz bocalayabilirler fakat Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Korona sürecinden önce tarzım daha farklıydı"

Tıraş olmak üzere kuaförün yolunu tutan vatandaşlardan Barış Karagüç, Korona virüs sürecinin alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Artık daha fazla kuaföre geldiğini ve kısa saç sakal tercih ettiğini söyleyen Karagüç, "Bu dönemde saç ve sakal tıraşıma dikkat ediyorum. Uzun olan saç ve sakalda bakteri hızlı ürediği için ben de devamlı kısa kullanmayı tercih ediyorum. Bu sebeple de kuaförüme gelme sıklığımı artırdım. Bu Korona sürecinden önce tarzım daha farklıydı ancak bu dönemde daha kısa saç ve sakal tercih ediyorum" dedi.

Daha hijyenik ve bakterileri daha az barındırdığı gerekçesiyle bu modelleri tercih ettiğini ifade eden Burak Beden ise şu şekilde konuştu:

"Korona süreciyle beraber saç ve sakal tıraş şeklim değişti. Daha önce uzun saç, sakal kullanıyordum ama kısa saç ve sakal daha hijyenik olduğu için de bakterilerin çoğalmaması için de artık bu şekilde tıraş oluyorum.

Korona virüs korkusu sakalları da vurdu

Kaynak: İHA

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