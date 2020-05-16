Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu
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Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu

Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu Pendik'te bir dolmuşta çekilen görüntü pes dedirtti Pendik'te bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı.

Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu
16.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:44

Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu

Pendik'te bir dolmuşta çekilen görüntü pes dedirtti

İSTANBUL - Pendik'te bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Pendik-Tepeören arası çalışan bir dolmuşta çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken dolmuşun tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan dolmuş şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti.

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

(YEŞ- ÖY-ZA-

Korona virüs kol gezerken balık istifi dolmuş yolculuğu

Kaynak: İHA

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