Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
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Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı

Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle kitabevleri boş kaldı.

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle kitabevleri boş kaldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde kitapçıya dönüştürülen mekan, korona virüs sebebiyle boş kaldı. 5 yıldır kitabevi işleten Haktan Özdemir, kitap yayıncılarının fiyatlarda artışa gittiğini belirterek, "Salgından öncesine göre satışlarımız düşük. Okuma seviyesi Türkiye'de düşük olduğu için pandemi de etkiledi, yani şu an bir hareketlik yok. İşlerimiz durgun, okula yönelik şu an raflarımız boş. Belirsizlik olduğu için bir şey getiremedik, belirsizlik içinde bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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