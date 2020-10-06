Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu
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Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu

06.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:40
Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu

Mardin'de kırtasiyeciler, korona virüs nedeni ile okulların yüz yüze eğitime kısmi olarak açılmasından dolayı bekledikleri sezon açılışını gerçekleştiremedi.

Mardin'de kırtasiyeciler, korona virüs nedeni ile okulların yüz yüze eğitime kısmi olarak açılmasından dolayı bekledikleri sezon açılışını gerçekleştiremedi. Satışlarda yüzde 90 azalmanın olduğu kırtasiyelerde esnaf, zamlara rağmen uygun fiyata ürün sattıklarını belirterek, buna rağmen satışların az olmasından dert yandı.

Korona virüs birçok sektörü etkilediği gibi kırtasiye sektörünü de ciddi şekilde zarara uğrattı. Eğitimin kısmi olarak yüz yüze sürdürülmesi, kırtasiyecilerde yoğunluğu yüzde 90 oranında azalttı.

Mazıdağı'nda kırtasiye dükkanı işleten Harun Gökhan, korona virüsün kendilerini ciddi şekilde zarara uğrattığını belirterek, gelen zamlara rağmen uygun fiyatta ürün sattıklarını, buna rağmen velileri memnun edemediklerini söyledi. Gökhan, "Biz kırtasiyecileri genel olarak defter, kitap, kuru boya ve okul malzemeleri satışında ciddi anlamda etkilendik. Satışlarımız geçen seneye oranla yüzde 50 düştü. Müşterilerimiz bizim verdiğimiz fiyatı hiç beğenmiyor, pandemi ve doların yükselmesinin etkisi ile yeni gelen zamlarla beraber bizim ürünlere zam yapmamız müşteriler tarafından ters tepkiyle karşılanıyor. Müşterilerimiz, kedilerine kaliteli ürün verdiğimizde istemeyip, daha uygun ve daha ucuz ürün satın almak istiyor. Uygun fiyatta ürün satışı yapmamıza rağmen müşterilerimiz yine memnun olmuyor. Pandemiden dolayı çoğu vatandaş çalışamıyor, yeni işe giren çalışanlar da bizden indirim yapmamızı bekleyince maalesef bizlerde bu durumdan olumsuz etkileniyoruz" dedi.

"Büyük market zincirleri, biz küçük esnafları ciddi bir şekilde etkiledi"

Büyük market zincirlerinin kendilerini maddi olarak zarara uğrattığını kaydeden esnaflardan Adnan Akbaş ise bekledikleri sezonu yaşamadıklarını dile getirdi. Akbaş, "Kırtasiye satışlarında yüzde 90 bir düşme yaşadık. Bu durum da geçimini sağlayan küçük esnafı hem okulların açılmaması hem satış eksikliği açısından ciddi bir şekilde etkiledi. Biz kırtasiyecilerin sezonu başlamasına rağmen geçen seneye oranla istediğimiz satışı gerçekleştiremiyoruz. Büyük market zincirlerinde yüksek alım ve kalitesiz ürün olduğu için kırtasiye malzemelerinin fiyatı da düşük oluyor. Bölge halkımızın da alım gücü düşük olduğu için maalesef sıkıntı içerisindeyiz" diye konuştu. - MARDİN

Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu
Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu
Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu
Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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