Korona virüs kılığına giren ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı
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Korona virüs kılığına giren ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı

Bursa'da karınca, geyik,ayı, kartal kostümleri giyerek farkındalık oluşturan ve halkı gündeme ilişkin uyaran ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin bu sefer salgına dikkat çekmek için virüs kılığına girdi.

Korona virüs kılığına giren ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı
20.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:48

Bursa'da karınca, geyik,ayı, kartal kostümleri giyerek farkındalık oluşturan ve halkı gündeme ilişkin uyaran ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin bu sefer salgına dikkat çekmek için virüs kılığına girdi. Bahtiyar Keskin, virüse benzettiği ilginç kostümüyle maskesiz gezen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyardı. Ancak ilginç kostümüyle köpeği kızdıran tiyatrocu, hayvanın peşine düşmesiyle nereye kaçacağını şaşırdı.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha önce bir çok kılığa girip farklı konularda vatandaşları bilinçlendirmişti. Bu defa kendi hazırladığı korona virüs kostümünü giyip Bursa'nın muhtelif yerlerinde gezen tiyatrocu, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp maske taktırdı. Sosyal mesafe kurallarına uymayanları ise sosyal mesafeye getirdi.

Kırmızı renkli küre şeklindeki kostümü gören bir köpek ise, tiyatrocuyu kovalamaya başladı. Köpeğin kendisini ısıracağından korkan tiyatrocu, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlara şahit olan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Parklarda masa masa gezen Bahtiyar Keskin, korona virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip, vatandaşların maske takmasını istedi. Örnek bir davranışa imza atan tiyatrocu herkesten takdir topladı.

Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir faaliyete imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben bir çok sosyal sorumluluk projesi için çeşitli kılığa girerek farklı gösteriler yapıyorum. Bugün de korona virüs kostümü giyip Bursa'da sosyal mesafe kurularına uymayanları ikaz edip, maske takmayanlara gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Sağ olsun vatandaşlar uyarılara kulak verip maskelerini taktı. Sosyal mesafesini korumayanlar mesafesini korudu. Maksadım korona virüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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