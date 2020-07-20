Korona virüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı
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Korona virüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

İçerdiği kollajen, mineraller ve vitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına korona virüs vakaları sonrası talep arttı.

Korona virüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı
20.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:14

İçerdiği kollajen, mineraller ve vitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına korona virüs vakaları sonrası talep arttı. Aydın'da lokanta işleten Mehmet Nişancı kelle paça çorbasının ilk biten çorba olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye'de sakatat üretimini arttırdı. Sakatatın bolca tüketildiği illerden biri olan Aydın'da da kelle paça çorbasına olan ilgi arttı. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklandı. İçerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kollajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası korona virüs salgını sonrası en yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

Aydın'ın Dalama Mahallesi'nde uzun yıllardır lokanta işleten ve her gün ilk olarak kelle paça çorbasının tükendiğini kaydeden 54 yaşındaki Mehmet Nişancı, "Kendimi bildim bileli lokanta işletiyoruz. Babamdan devraldığım lokantamızda yemeğin yanı sıra bir çok çeşit çorba ile sabahın erken saatlerinde müşterilerimizi ağırlamaya başlıyoruz. Korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından kelle paça çorbasına rağbet arttı. Her gün ilk olarak tükenen yiyeceğimiz artık kelle paça çorbası oluyor. Hatta bir çok müşterimiz sıklıkla 2'şer tabak içiyor" dedi.

Kelle paça çorbasının bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını kaydeden Nişancı, "Küçük çocukların ve ergenlik dönemine giren gençlerin kemik gelişiminde önemli rol oynayan kelle paça çorbası, kasların güçlenmesi ve kemik ağrılarının azalmasında da önemli rol oynuyor. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruyan paça çorbası, sarımsak, limon ve sirke içeriği ile antibiyotik kullanımına gerek kalmıyor. İçeriğindeki kollajen, vitamin, minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebilen bir besin kaynağıdır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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