Korona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkabiliriz?
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Korona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkabiliriz?

Uzm. Psk. Kaan Yavuz, Korona Virüs kaygısı ile nasıl başa çıkabileceğimizi ve WHO'nün yayınlamış olduğu "COVID-19 Salgını Sırasında Ruh Sağlığı ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar" bildirgesine dikkat çekti.

16.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:47
Korona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkabiliriz?

Son günlerde dünya gündeminde önemli yer tutan ve ülkemizde de panik yaratan Korona Virüs (COVID-19) için Uzm. Psk. Kaan Yavuz; "Korona Virüs ölümcül olması sebebiyle bireylerin ve toplumların üzerinde kaygı ve panik yaratıyor" dedi. Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, Korona Virüs'ün diğer hastalıklara oranla ölüm oranın nispeten düşük olmasına dikkat çekerken, bu konuda özellikle bireylerin yaşadıkları çoğu fiziksel belirtiyi katastrofize edebileceklerini belirtti.

İnsanın hayatta kalma dürtüsüyle var olan ve ölümcül durumlarla karşılaştığında "doğal" olarak kaygı, korku, panik, stres gibi duygulanımlara kapıldığını belirten Kaan Yavuz, özellikle ölümcül, salgın hastalıklarda; anlatılanlardan, izlenenlerden ve kişinin bildiklerinden yola çıkarak duygu yükünün etkilendiğini belirtiyor. Tam olarak bu noktada Bilimsel Bilgi'nin önemini vurgulayan Yavuz; "Eğer kendimizi sağlıklı bilgiyle donatabilirsek kaygının azalmasının yolunu açmış oluruz" diyor ve bu bağlamda kişilerin konu ile ilgili bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmaya özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktanın, sağlığımızı koruma yöntemleri olduğunu hatırlatan Uzm. Psk. Kaan Yavuz, kişisel hijyen, bireyler arası yakın temastan uzak durma, kalabalık ortamlarda bulunmama durumları için; "Bulunursak ya da temas edersek bu demek değildir ki virüs kaptık ya da kapacağız ama bu dönemde çok daha dikkatli olmamız gerektiği de bir gerçek. Bildiğiniz üzere devletlerde toplumu koruyabilmek açısından birçok önlem planı uygulamaktadır. Bireysel ve kitlesel çalışma birlikte yürütüldüğünde her şey çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Bu bilinçte ve çabada olduğumuzda içsel huzurumuzun da artacağı inancındayım. Vurgulamak istediğim diğer bir noktada gün içinde günün büyük çoğunluğunu bir konu ve ölümcül bir konu ile ilgili bilgi akışına kendimizi maruz bırakarak geçirmemizin ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyeceğidir. Dolayısıyla ara ara ve kendinizi karamsar ve çökkün duyguduruma sürüklemeyecek sıklıkta bilgi takibi yapmaya davet ediyorum" dedi.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)'nün yayınlamış olduğu "COVID-19 Salgını Sırasında Ruh Sağlığı ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar" bildirgesine de dikkat çeken Kaan Yavuz; "Bu salgın karşısında sıklıkla gözlemlediğimiz kişilerin bilişsel çarpıtmalarından olan "katastrofize etmek" durumuna da dikkat çekmek istiyorum. Bunun anlamı "felaketleştirmek" demektir. Koronavirüsün belirtileri incelendiğinde yüksek ateş, öksürük, solunum sorunları gözlemlenmektedir. Her ateş belirtisi koronavirüse işaret etmeyecektir. Her öksürük koronavirüs teşhisini oluşturmayacaktır. Böyle bir durumda doktor kontrolünde olmak durumun sebebi başka bir hastalığa işaret ediyorsa katastrofize etmemek ruh sağlığımız açısından oldukça büyük önem arz etmektedir" dedi.

Özellikle bu dönemde çocuklara bu durumun, çocukları ürkütmeden anlatılması gerektiğini belirten Uzm. Psk. Kaan Yavuz, tatil süresince çocuklar ile ebeveynlerin oyunlar oynayarak ve resimler çizerek çocuklarının duygu durumunun dışa vurumunun sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

"Her şeyin başı sağlık" diyen Uzm. Psk. Kaan Yavuz, hayatımızı bundan sonra sağlıklı şekilde idame ettirebilmek için aşırı korkumuzla, kaygımızla, bulunduğumuz bu durumla ruhsal olarak baş etmeyi öğrenebilmemizin ve panik yapmadan, sakince davranmamızın sağlığımız için önemli olduğunun altını çizdi.

Uzman Psikolog Kaan YAVUZ kimdir?

Bursa'da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimi Bursa'da tamamlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünün ardından yine aynı üniversitede Endüstri ve Örgüt Psikolojisi A.B.D'nda yüksek lisans yapmıştır. Master yaptığı süreçte dil öğrenimi ve çeşitli araştırmalar için bir dönem Kanada'da bulunmuş sonra Bursa'ya dönüp LAYZA Kurumsal Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık merkezini kurmuştur. Şu an kendi kurduğu merkezde, çocuk-genç-yetişkin danışan kabul etmekte olan Uzman Psikolog Kaan Yavuz, ayrıca çeşitli eğitim kurumlarında ve şirketlerde eğitimler vermekte ve "Muhteşem Ebeveyn Olmak Gösterisi" (MEOG) oyununu sergilemektedir.

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Kaynak: Bültenler

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