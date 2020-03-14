Korona virüs karate takvimini değiştirdi Global bir tehdit haline gelen korona virüs nedeniyle alınan tedbiler kapsamında Tokyo 2020 kota takvimi değişirken, 25-29 Mart tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası da iptal edildi.

Global bir tehdit haline gelen korona virüs nedeniyle alınan tedbiler kapsamında Tokyo 2020 kota takvimi değişirken, 25-29 Mart tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası da iptal edildi.



Avrupa Karate Federasyonu (EKF), global bir sorun haline gelen korona virüs salgını nedeniyle bir süredir gündemde olan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın iptal edildiğini açıkladı.



EKF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyük bir sağlık sorunu haline gelen korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok organizasyon arasında 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nı da ekledik. Azerbaycan hükümetinin almış olduğu olağanüstü tedbirler kapsamında Azerbaycan Karate Federasyonu ile yürüttüğümüz iletişim neticesinde müsabakaya katılacak sporcuların, yetkililerin ve seyircilerin sağlığını korumak adına böyle bir karar aldık" ifadeleri yer aldı.



25-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019'da İspanya'nın Guadalajara kentinde organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı belirtildi.



EKF ayrıca, organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacağını vurguladı.



Yurt içi faaliyetler de durduruldu



Türkiye Karate Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yeni tip korona virüs' salgını nedeniyle almış olduğu tebdirler ve yayımlamış olduğu genelge kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Nisan ayı sonuna kadar olan tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



Tokyo 20202 Kota takvimi değişti



Dünya Karate Federasyonu (WKF), 13-15 Mart tarihlerinde Fas'ın Rabat kentinde yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki dördüncü etabını iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota takviminde değişiklik olacağını açıklamıştı.



17-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak Karate 1 Premier Lig'in Madrid etabının kota müsabakası olarak değerlendirileceğini vurgulayan WKF, 32 sporcunun kota alacağı ve 6 Nisan'da açıklanması planlanan Tokyo 2020 Olimpik puanlamasının da ileri bir tarihe alınacağını açıkladı.



24 sporcunun daha Tokyo 2020'ye kota alacağı ve 8-10 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile ilgili ise aksi yönde henüz bir alınmadı.



Tokyo 2020 gözler WKF'de



2020 Mart sonu itibarıyla Tokyo 2020 puanlamasında beş sporcusu ilk beş içerisinde yer alan Türkiye, gözünü Dünya Karate Federasyonu'na çevirdi.



Tokyo 2020 kota müsabakaları arasında dahil edilen ve 17-19 Nisan'da yapılacak Karate 1 Premier Lig'in Madrid etabının olası bir iptal kararı sonrası sekiz daldan beşinde Tokyo 2020 vizesi almayı başaracak Türkiye, 8-10 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak Kalifikasyon Turnuvası'na da üç dalda sporcu gönderecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA