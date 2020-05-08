Korona virüs karantinaları sonrası Artvin'in Borçka ilçesinde köylere göçler başladı
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Korona virüs karantinaları sonrası Artvin'in Borçka ilçesinde köylere göçler başladı

Korona virüs karantinaları sonrası Artvin'in Borçka ilçesinde köylere göçler başladı
08.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:35

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz ay karantinanın uygulandığı Artvin'in Borçka ilçesinde karantina sürecinin sona ermesinin ardından tarımla uğraşan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile birlikte köylerinin yolunu tuttu.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz ay karantinanın uygulandığı Artvin'in Borçka ilçesinde karantina sürecinin sona ermesinin ardından tarımla uğraşan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile birlikte köylerinin yolunu tuttu.

Yeni tip Korona virüs (covid-19) salgının yayılmasını önlemek için Artvin'in Borçka ilçesinde Nisan ayının başında giriş çıkışlar kontrollü sağlanmış, bazı köy ve mahalle ise karantinaya alınmıştı. Uzun bir süredir pozitif vakanın yaşanmadığı ilçede, 18 Nisan günü de karantina uygulaması kalkmıştı. Karantina sürecinin bitmesinin hemen ardından ilçe merkezinden havaların da ısınmaya başlaması ile köylere göç başladı.

Arıcılıkla uğraşalar kovanları, hayvancılıkla uğraşanlar ise hayvanları kamyonlara yükleyerek köyün yolunu tuttu. Köye göçen vatandaşlar "Bağ bahçede kendi halimizle uğraşıyoruz. Korona hastalığı bizi adeta tarıma bağladı, köye dönmemizde iyide oldu" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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