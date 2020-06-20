Korona virüs kapsamında öğrenci velileri okulların bahçesine de alınmadı Korona virüs kapsamında öğrenci velileri okulların bahçesine de alınmadı -Kütahya'da LGS heyecanı -Polis, okula yaklaşan velileri sık sık ikaz ederek, uzaklaştırdı.

Korona virüs kapsamında öğrenci velileri okulların bahçesine de alınmadı

-Kütahya'da LGS heyecanı

-Polis, okula yaklaşan velileri sık sık ikaz ederek, uzaklaştırdı.

KÜTAHYA - Kütahya'da 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yoğun önlemler altında başladı.

Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, bina ve salonların girişlerine el antiseptiği yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.

Polis, okula yaklaşan velileri sık sık ikaz ederek, uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA