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Korona virüs kapsamında İŞKUR teşvik ve ödenekleri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen online toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kadri Kabak, "Kısa çalışma ödeneğinde tüm işletmeler çalışan sayısına bakmadan yararlanabiliyor.

Korona virüs kapsamında İŞKUR teşvik ve ödenekleri
17.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:50

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen online toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kadri Kabak, "Kısa çalışma ödeneğinde tüm işletmeler çalışan sayısına bakmadan yararlanabiliyor. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için başvuruların uygun görülmemesi imkansıza yakın. Bütün işletmelerin teşviklerden yararlanması gerekir" dedi.

EGİAD'ın korona virüs (Covid-19) kapsamında 'İŞKUR Teşvik ve Ödenekleri' başlıklı webinarının konuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kadri Kabak oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini ifade eden İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, bu süreçte istihdamı koruyabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. İstihdamı korumak için alınan tedbirlerin başında kısa çalışma ödeneğinin geldiğini vurgulayan Kabak, "Kısa çalışma ödeneğinde belirtilen çalışma saatleri dışında çalışılamayan sürenin ödenekleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Başvurular sistem üzerinden yapılıyor ve üç temel fazda gerçekleşiyor. Başvuruların yapılabilmesi için işverenin kısa ödeme ihtiyacını güçlendirecek bir iki neden göstermesi yeterli" diye konuştu. İzmir İŞKUR olarak 211 bin işlem ile 450 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kadri Kabak, 1 veya 1.5 yıllık ödemeyi 1-1.5 ay içinde gerçekleştirmiş olduklarını belirtti. İstihdamın korunması gerektiğini ve bunun için çaba sarf ettiklerini belirten İŞKUR İzmir İl Müdürü, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kısa çalışma ödeneğinde tüm işletmeler çalışan sayısına bakmadan yararlanabiliyor. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için başvuruların uygun görülmemesi imkansıza yakın. Bütün işletmelerin teşviklerden yararlanması gerekir. Geç yapılan başvuruları dahi 30 Haziran dolmadan, geriye dönük ödeme gerçekleştirerek mağdur etmemek amacındayız."

"İŞKUR olarak başarı hikayesi yazdık"

Kısa çalışma ödeneklerine başvurular için 516 İŞKUR personelinin gece gündüz demeden çalıştığını hatırlatan Kabak, "23 Mart'tan itibaren 45 günlük süreçte resmen evin yolunu bulamadık. Bilişim sektörünü de kullanarak hızlı bir sürece imza atarak, kurum olarak başarı hikayesi yazdık diyebilirim" sözlerine yer verdi.

"Olağanüstü zamanlardan geçmekteyiz"

Üyelerin büyük ilgi gösterdiği online toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan süreci yönetebilmek adına gerek özel gerek kamu sektöründen birçok konuşmacıyla online toplantılarda bir araya geldiklerini belirtti. Hastalığın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin, yayılma hızı ve şiddetinin ulusal sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu vurgulayan Aslan; hastalığı, küresel ekonomide tarihte eşine az rastlanır bir arz şokunun takip ettiğini söyledi. Aslan, "Bu doğrultuda üretim, tedarik zinciri ve istihdam alanlarında ortaya çıkan mevcut etkilerin orta vadede daha da karmaşık hale gelerek küresel boyutta oldukça ciddi sosyo-ekonomik dalgalanmalara sebep olacağı öngörülmektedir. Hükümetlerin sosyal ve ekonomik hayattaki rolleri değerlendirildiğinde kamu sektöründe hız ve çevikliğin, halk sağlığı ve ekonomi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu olağanüstü zamanlardan geçmekteyiz. Bu anlamda ülkemizde uygulamaya alınan destek paketlerini ve yasal düzenlemeleri takip etmek oldukça önemli ve kritik" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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