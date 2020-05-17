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Korona virüs kanatlı sektörünü uçurdu

Korona virüs salgınının organik ürünlere olan ilgiyi artırmasıyla beraber kanatlı sektörü de yoğun talep gördü.

Korona virüs kanatlı sektörünü uçurdu
17.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:02

Korona virüs salgınının organik ürünlere olan ilgiyi artırmasıyla beraber kanatlı sektörü de yoğun talep gördü. Türkiye'de canlı yumurta tavuğu satışı ve kümes kurma talepleri iki katına çıktı.

Korona virüs salgını birçok sektörü durma noktasına getirirken, gıda, hijyen ve e-ticaret alanlarında ise patlamaya yol açtı. Salgın nedeniyle talebin yüksek oranda arttığı sektörlerden biri de doğal yumurta tavuğu oldu.

Koçoğlu Tavukçuluk ve Kümes Ekipmanları Firması kurucusu Burak Koçoğlu, salgın sebebiyle insanların bağışıklığını güçlendirmek için doğal ürünlere olan ilgisinin daha da arttığını söyledi. Koçoğlu, salgın sürecinde pozitif etkilenen sektörlerden bir tanesinin de tavukçuluk sektörü olduğunu belirterek, "İnsanların köy yumurtası ve köy tavuğu tercih etmeleri çok etkili oldu. Pandemi sürecinde tamamen insanlar doğal ürünlere yöneldiği için geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir talep artışı gerçekleşti. Pandemi öncesinde ayda 3-4 kümes kurarken, şimdi aylık 8-9 seviyesine çıktı. Canlı yumurta tavuğu siparişi ise aylık 30-35 binden 60-65 bine kadar bir yükselme mevcut. Satışlardaki artışta insanların doğal ürünlere olan ilgisi, kendi ürettiğini tüketme çabası etkili oldu. Aynı zamanda birçok sektörün daralması ve gıdanın da önünün açılması nedeniyle kanatlı sektörü pozitif yönde etkilendi" dedi.

"Ticari düşünenler iyi bir planlama yapmalı"

Türkiye genelinde 8 üretim kümeslerinin bulunduğunu anlatan Koçoğlu, "Kuluçka firmalarından gelen civcivlere 112 güne kadar bakıyoruz. 112 günlük tavuklara yarka deniyor. Bir de 22 haftalık tavuklar yetiştiriyoruz. Bu tavuklar yumurta vermeye hazırdır. Şu an yerli 'Ataks' ve Alman menşeli 'Lohman Brown' isminde iki ırkımız var. Kanatlı sektörüyle hobi veya ticari olarak ilgilenen iki kesim var. Hobi olarak ilgilenenler kendisinin ve eşinin dostunun yumurta ihyacı için bahçesinde 10-15 tavuk besliyor. Ticari olarak yapmak isteyenler ise iyi bir planlama çalışması yapmalı. Bu işe girmek isteyenlerin bir canlı ile uğraştığının bilincinde olması gerekiyor. Gıda sektörü kazançlı bir sektör. Doğallık, eskiye dönüş hacmi yükseltiyor. İyi bir yatırım planlaması yapılmalı" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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