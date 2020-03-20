Korona virüs işlerine engel olmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs işlerine engel olmadı - Haber
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Korona virüs işlerine engel olmadı

Korona virüs işlerine engel olmadı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyeleri aşılı asma fidanlarının zayi olmaması adına çalışmalarına ara vermeden korona virüse karşı önlemlerini alarak devam ediyor.

20.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:05
Korona virüs işlerine engel olmadı

Korona virüs işlerine engel olmadı

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyeleri aşılı asma fidanlarının zayi olmaması adına çalışmalarına ara vermeden korona virüse karşı önlemlerini alarak devam ediyor.

Türkiye'de korona virüs vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte önlemler artırılarak okullar tatil edilirken, çalışmak durumunda olan sağlık personelleri başta olmak üzere birçok iş kolunda faaliyetler virüse karşı önlemler alınarak devam ediyor. Tarımda önemli bir konumda olan Tokat'ta da aşılı asma fidan üretimi hijyen şartları sağlanarak yapılıyor. Ziraat Fakültesinde öğretim üyeleri aralarında bir metre mesafe bırakarak maske takarak çalışmalarını sürdürüyor. TOGÜ Ziraat Fakültesi Bağcılık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seda Sucu, korona virüs hastalığının üretimlerine engel olmadığını, üretim aşamasında hijyen önlemlerini artırdıklarını söyledi. Dr. Sucu, Covid-19'a karşı vatandaşların aldığı hijyen önlemlerine benzer şekilde aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan bitkisel materyallerin de çok dikkatli bir şekilde sanitasyon işlemine tabi tutulduğunu kaydetti. Asma fidanı üretiminin aşılamadan fidanların satışına kadar çok sayıda aşamadan geçtiğini ifade eden Dr. Sucu, bölgede bağcılığın gelişmesi, yeni üzüm çeşitlerinin bölgede yetiştirilmesi ve özellikle kokulu çavuş, boduroğlu gibi yöresel çeşitlerin genetik kaynakların korunması kapsamında fidanlarının üreticilere dağıtıldığını belirtti. Tokat dışında Amasya ve Çorum illerinden üreticiler tarafından kendi yörelerine ait üzüm çeşitlerine ait fidanların da üretilerek, bölge bağcılığına katkı sağladıklarının altını çizen Dr. Sucu, 2020 yılı için 10 bin adet narince, 8 farklı sofralık üzüm çeşidinden 5 bin adet aşılı tüplü asma fidanı üreteceklerini, bu fidanların Haziran ortalarında bölge üreticileri ile buluşacağını söyledi.

Maske ve eldiven takarak çalışıyorlar

Dr. Sucu, fidanların zayi olmaması adına çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda olduklarını belirterek, "Ülkemizde korona virüse karşı önlemler alındı bizlerde önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Çünkü maalesef doğa durmuyor, dinlenmiyor. Bizde buna uygun olarak hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Mecburen aşılama işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Hem Tokat hemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 10 yıldır değişen rakamlarla birlikte her yıl ortalama olarak 30 bin aşılı asma fidanı üretiyoruz" dedi.

Aşılı asma fidanı üretimi yaparken eldiven ve maske takarak, aralarında mesafe bırakarak çalışmaya özen gösterdiklerini ifade eden Dr. Sucu, "İşimiz ara vermeye uygun değil. Doğa dinlemiyor, yavaş yavaş gözler uyanacak. Bizlerin yapacağı işlemlerin bir anlamı kalmayacak. Kalemlerimiz anaçlarımız uyanmadan aşılama işlemini gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Korona vürüs'e şiir yazdı

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyvecilik Bölümünde Araştırma Görevlisi Osman Öcalan ise korona virüsten kaynaklı gergin ortamı yumuşatmak amacıyla şiir yazdığını söyledi. Öcalan'ın yazdığı korona virüsü şiirinde şu mısralara yer verdi: "Ey korona korana, nereden geldin sen ola, bunca işin gücün arasında, bize verdirme mola. Yaptığımız iş aşılama, sakın yolumuzu taşlama, az kaldı bak çeşit, aman ha bize bulaşma. Bağcıların hocaları, pek severler amcaları, korona bize uğrama fidan yapacağız asmaları"

Korona virüs işlerine engel olmadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs işlerine engel olmadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haber
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haber
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Tom Hanks Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: Korona virüs işlerine engel olmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:50:12. #1.15#
title