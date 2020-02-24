Korona virüs Irak'ta da görüldü
Haberler » Güncel » Korona virüs Irak'ta da görüldü - Haber

Korona virüs Irak'ta da görüldü

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

24.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:20
Korona virüs Irak'ta da görüldü

'ta ilk korona virüsü vak'asının kentinde kaydedildiği açıklandı.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef'te tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün önce Irak'a giriş yapan İranlı bir ziyaretçinin korona virüsü taşıdığı tespit edilerek karantinaya alındığını duyurdu. Necef Sağlık Müdürü Rıdvan Kenedi tarafından yapılan açıklamada söz konusu İran vatandaşının öğrenci olduğunu, Irak Kriz Masası'nın İranlılara getirdiği giriş yasağı kararından önce ülkeye geldiğini ifade etti.

Kenedi ayrıca, virüse rastlanmasının ardından kentteki bütün İranlı ziyaretçilerin sağlık kontrollerinden geçtiğini aktardı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler