SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi
Türkiye, Konya, Ekonomi

Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor.

26.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:34
Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ve "evde kal" çağrısına vatandaşlar her geçen gün daha fazla dikkat ederken, internetten market alışverişleri de artış gösteriyor.

Korona virüs salgınında en büyük risk grubu olan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile "evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların market ihtiyaçları da internetten ve mobil uygulamalardan alışverişle karşılanıyor. Konya'da online alışveriş ve mobil uygulama hizmetini faaliyete geçiren, internet kullanamayan yaşlı vatandaşlardan da telefonla sipariş alan yerel bir market zinciri, bu hizmet için çok sayıda eleman istihdam ediyor, evlere siparişleri götürüyor. Vatandaşların online ve mobil uygulama ile yaptıkları alışverişin ardından sipariş listesini alan maskeli ve eldivenli market çalışanları, ellerinde market arabaları vatandaşların alışverişini yapıyor. Siparişler hazırlandıktan sonra servis araçları ile adreslere ulaştırılıyor.

"Korona virüs salgınıyla birlikte mobil sipariş sistem ağını yaymaya başladık"

Market zincirinin Genel Müdürü Ali Kaya, korona virüs salgınıyla birlikte mobil sipariş sistem ağını yaymaya başladıklarını belirterek, "65 yaş ve üstü evden çıkmaması gerektiği için müşterilerimiz bize bu sistem ile ulaşıyor ama yaşlılarımız internet kullanamadığı için bize telefon ile ulaşma şansları da var. Biz bu doğrultuda siparişleri ve ev adreslerini alıyoruz, evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlar da bu durumdan oldukça mutlu. Aynı zamanda biz bu konuyla ilgili üç tane merkez kurduk. 24 araç 70'e yakın personel bu alanda hizmet veriyor. 65 yaş üstü ve evde kalan insanlar da bilinçli ve biz de onların manavdan temizlik ihtiyacına kadar her şeyini karşılıyarak evlere hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrısına bizler diyoruz ki, evde kalın sağlıklı yaşam için, geleceğimiz için biz hizmet etmeye hazırız. Biz bütün personelimizle evlere servis yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Cahit Özkan Süleyman Soylu Zekeriya Birkan
Magazin Demet Şener Muhterem Nur Olga Kurylenko Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 13:19:24. #1.14#
title