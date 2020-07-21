Korona virüs İngiltere'de kraliyet muhafızlarını da vurdu Korona virüs salgını nedeniyle kesintiye gidilen İngiltere Kraliyet'inde ziyaretçi sayılarının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi ile kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle kesintiye gidilen İngiltere Kraliyet'inde ziyaretçi sayılarının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi ile kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.

Korona virüs salgını Kraliçe II. Elizabeth'in muhafızlarını da vurdu. Ziyaretçi sayılarının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi ile kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı. Altı tarihi mekanın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), İngiltere'nin önemli sembollerinden muhafızların sayısının azaltılacağını duyurdu. Azaltma işleminin gönüllülük esasına göre yapılacağını duyuran HRP, daha sonra ise zorunlu olarak işten çıkarılma yapılacağını kaydetti. HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80'inini ziyaretçilerin biletlerinden elde ettiklerini ifade ederek, "Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüm. Ekonomik durumumuzu kurtarmak için gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak, uzun dönem için daha fazlasını yapmamız lazım" dedi. Barnes, kaç muhafızın işine son verileceğini açıklamadı.

Ülkenin en popüler alanları arasında bulunan Londra Kulesini 2018 yılında yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. 1485'te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliği tarihinde ilk kez kesintiye maruz kalıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA