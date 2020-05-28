Korona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor
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Korona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor

Toplam vaka sayısının 5 milyon 700 bini aştığı salgında 350 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Korona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor
28.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:40

Toplam vaka sayısının 5 milyon 700 bini aştığı salgında 350 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 500 bine yaklaştı. Salgın merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.

Ayrıca bugüne kadar ABD'de Covid-19'dan 100 bini aşkın insan can verdi. ABD'yi 24 bin ölümle Brezilya izliyor. Zira Brezilya'da 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da endüstri gelirinin yüzde 16'sını oluşturan otomotiv sektörü, kovid* 19 nedeniyle ekonomik krize girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlara ve şirketlere 2 bin ile 7 bin euro arası maddi destek yapılacağını duyurdu. Satılamayan 500 bin aracın sadece 200 bini için geçerli olacak olan maddi yardımın her 4 aileden 3'üne açık olacağı bildirildi

Filistin'de de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Yetkililer, Mescid-i Aksa'nın ramazan bayramından bir hafta sonra açılacağını duuyrmuştu.

Ekvador'da hükümetin korona virüs ile mücadele kapsamında uyguladığı kemer sıkma politikası protesto edildi. Eylemciler hükümet karşıtı sloganlar atarken, eylemler sırasında bir polis de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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