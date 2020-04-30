"Korona virüs ile mücadelede akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz"
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"Korona virüs ile mücadelede akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadelede ülkede beyaz olarak adlandırılan eyaletlerin hangileri olduğunu yakında açıklayacağını belirterek, "Korona virüs ile mücadelede akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz" dedi.

30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:50

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadelede ülkede beyaz olarak adlandırılan eyaletlerin hangileri olduğunu yakında açıklayacağını belirterek, "Korona virüs ile mücadelede akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybının 6 bini aştığı İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde korona virüs vakalarında düşüş yaşandığını belirten Ruhani, "Vatandaşların uyarıları dikkate almaları ve sosyal mesafe önlemlerine uymaları sonucu birçok eyalette Covid-19 vakaları beyaz seviyeye geriledi" ifadelerini kullandı.

Ruhani, ülkede test sayılarının artması ve Covid-19 şüphelilerinin teşhis için sağlık kontrollerinin genişletilmesiyle virüs ile mücadelede başarılı olduklarını ifade ederek, "Hastanelere müracaatların azalması, sağlık çalışanlarının korona virüs hastaları ile daha fazla ilgilenmelerini sağladı" dedi.

Akıllı sosyal mesafe uygulamasından akıllı geri dönüş aşamasına

Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüs ile mücadelede eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklere ayırdıklarını bildirerek, "Kısa zaman içerisinde beyaz eyaletlerin hangileri olduğunu açıklayacağız. Bu eyaletlerde kısıtlamalar kaldırılacak" şeklinde konuştu. Ruhani ülkedeki eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklerle ayırarak amaçlarının akıllı sosyal mesafeden akıllı geri dönüş aşamasına geçmek olduğunu dile getirdi. Ruhani, "Akıllı sosyal mesafe uygulamasının sonuç verdiği eyaletlerde akıllı geri dönüş aşamasına geçilecek. Sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı beyaz eyaletlerde birçok kısıtlama kaldırılacak" diye konuştu.

Tedbirler hafifletiliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık protokolleri ve gerekli koşulların halk tarafından yerine getirilmesi şartıyla önümüzdeki 2 hafta içinde veya Mayıs ayının sonuna kadar yoğun ve kalabalık iş yerlerini ve merkezlerini yeniden açabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Öte yandan İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 71 can kaybının daha olduğu bildirilirken ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 28'e, vaka sayısı ise 94 bin 640'a yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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