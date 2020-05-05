Korona virüs ile mücadele için yerli ve milli reaktör devreye girdi

Korona virüs ile mücadelede bilimsel araştırmalarda kullanılan ve ön plana çıkan oleuropein etken maddesi yerli ve milli imkanlar ile üretilen yeni reaktör ile çok daha fazla üretilecek.

Korona virüs ile mücadelede bilimsel araştırmalarda kullanılan ve ön plana çıkan oleuropein etken maddesi yerli ve milli imkanlar ile üretilen yeni reaktör ile çok daha fazla üretilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, 'oleuropein'i yeni geliştirdiği reaktör ile gerektiğinde tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek.

Türk AR-GE firması tarafından yeni geliştirilen reaktör daha fazla oleuropein elde etmek için devreye girdi. Korona virüsle ilgili dünyada yapılan bilimsel yayınlara bitkilerde bulunan bazı etken maddelerin, oleuropein, kateşin, kurkamin korona virüsüne karşı hem tedavi edici hem de koruma sağladığı son yapılan bilimsel yayınlarla tartışılmaya başlandı.

Dünyada saygın birçok bilim yayınında özellikle oleurapein maddesinin korona virüs çalışmalarında kullanıldığını ve olumlu sonuçlar alındığının altını çizen Faruk Durukan, "Oleuropein etken maddesini biz yaklaşık 20 yıldır üretmekteyiz. Oleuropein ile ilgili yaklaşık 200 bilimsel çalışma için etken madde üretilerek bilimsel yayın yapılmıştır. Son yapılan dünyadaki çalışmalar ile Covid-19 ile ilgili en etkili maddelerden biri oleurapein kabul edilmektedir. Bununla birlikte kateşin gibi kurkamin gibi etken maddeler de kabul edilmekte yapılan uluslararası son çalışmalarda. Bizim üretmiş olduğumuz oleurapein miktarı düşük. Az miktarda üretebiliyorduk. Şu anda yapmış olduğumuz yeni reaktör ile çok seri üretebiliyoruz. Bu arada yurt dışında da oleurapein talebi var. Malzeme almak isteyen firmalar var. Böylelikle tamamen yerli ve milli imkanlar ile yeni kurduğumuz reaktörle oleuropein üretim miktarımızı çok ciddi miktarda artırmış olduk" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA