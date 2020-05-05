Korona virüs ile mücadele için yerli ve milli reaktör devreye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs ile mücadele için yerli ve milli reaktör devreye girdi

Korona virüs ile mücadele için yerli ve milli reaktör devreye girdi
05.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:06

Korona virüs ile mücadelede bilimsel araştırmalarda kullanılan ve ön plana çıkan oleuropein etken maddesi yerli ve milli imkanlar ile üretilen yeni reaktör ile çok daha fazla üretilecek.

Korona virüs ile mücadelede bilimsel araştırmalarda kullanılan ve ön plana çıkan oleuropein etken maddesi yerli ve milli imkanlar ile üretilen yeni reaktör ile çok daha fazla üretilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, 'oleuropein'i yeni geliştirdiği reaktör ile gerektiğinde tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek.

Türk AR-GE firması tarafından yeni geliştirilen reaktör daha fazla oleuropein elde etmek için devreye girdi. Korona virüsle ilgili dünyada yapılan bilimsel yayınlara bitkilerde bulunan bazı etken maddelerin, oleuropein, kateşin, kurkamin korona virüsüne karşı hem tedavi edici hem de koruma sağladığı son yapılan bilimsel yayınlarla tartışılmaya başlandı.

Dünyada saygın birçok bilim yayınında özellikle oleurapein maddesinin korona virüs çalışmalarında kullanıldığını ve olumlu sonuçlar alındığının altını çizen Faruk Durukan, "Oleuropein etken maddesini biz yaklaşık 20 yıldır üretmekteyiz. Oleuropein ile ilgili yaklaşık 200 bilimsel çalışma için etken madde üretilerek bilimsel yayın yapılmıştır. Son yapılan dünyadaki çalışmalar ile Covid-19 ile ilgili en etkili maddelerden biri oleurapein kabul edilmektedir. Bununla birlikte kateşin gibi kurkamin gibi etken maddeler de kabul edilmekte yapılan uluslararası son çalışmalarda. Bizim üretmiş olduğumuz oleurapein miktarı düşük. Az miktarda üretebiliyorduk. Şu anda yapmış olduğumuz yeni reaktör ile çok seri üretebiliyoruz. Bu arada yurt dışında da oleurapein talebi var. Malzeme almak isteyen firmalar var. Böylelikle tamamen yerli ve milli imkanlar ile yeni kurduğumuz reaktörle oleuropein üretim miktarımızı çok ciddi miktarda artırmış olduk" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Ajda Pekkan Burak Özçivit
Spor Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüs ile mücadele için yerli ve milli reaktör devreye girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:59:41. #1.14#
title