Korona virüs ile mücadele ekibine teşekkür Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadelede yer alan çalışanları ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadelede yer alan çalışanları ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesinin salgın için ilk günden bu yana büyük gayretler göstererek, vatandaşların sağlığı için mücadele ettiğine dikkat çeken Başkan Şahin, "Çalışmalarımız kapsamında Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret ederek, çalışanlarımızla bir araya geldik. Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana büyük fedakarca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA