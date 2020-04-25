Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral
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Jandarma, Sandıklı, Afyon, Haber

Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral

Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde topraksız tarım ve jeotermal enerji ile yetiştirilen güller sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerine moral olması için dağıtıldı.

25.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:35
Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral

Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde topraksız tarım ve jeotermal enerji ile yetiştirilen güller sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerine moral olması için dağıtıldı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan jeotermal serada topraksız yöntemle ve ilçede kullanılan jeotermal ısınma suyunun geri dönüşümü ile üretilen çiçek serasında deneme amaçlı yetiştirilen güllerin ilk hasadı sonrası Sera İşletme Müdürü Fahri Güldalı tarafından ilçede korona virüs ile mücadele hastane personeli, sağlık ocağı personeli, jandarma ve emniyet personeline dağıtıldı.

COvid-19 nedeniyle hastanede yatan hastalara da verilmek üzere personele gül takdim eden Güldalı, salgın nedeniyle canlarını hiçe sayan personele teşekkür etti.

Jandarma ekiplerine de görev yerlerinde gülleri takdim eden Güldalı gazetecilere yaptığı açıklamada; "Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçemizde görev yapan sağlık personeli, jandarma ve polisimize seramızda topraksız tarım ile yetiştirdiğimiz güllerden takdim ettik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizide kötü bir şekilde etkiledi korona virüs. Onlar her şeyin en güzeline layık" dedi.

Korona virüs ile mücadele eden kahraman ekiplere güllü moral

Kaynak: İHA

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