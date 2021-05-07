Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Sağlık

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, korona virüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil uzun yıllardır bu hastalığın olduğu...

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı

EDİRNE - Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, korona virüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil uzun yıllardır bu hastalığın olduğu gibi aşıların da olduğunu ifade ederek, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Veteriner hekimler camiası olarak korona virüsüyle yıllardan beri muhatap halinde olduklarını söyleyen Çakır, "Gerek kedi ve köpeklerde gerekse büyükbaş sığırlarda, gerekse koyun keçide korona virüsüne sebep olan çeşitli hastalıklarla mücadele halindeyiz. Bunlarla ilgili aşılarımız elimizde mevcut. Mücadelemizi dört koldan yapıyoruz" dedi.

"Elimizdeki aşılarla bulaşmaya da engel olmuş oluyoruz"

Çakır, "Biz bu korona virüs aşılarını çok yıllar önce elde ettik. Hocalarımız bununla ilgili çalışmalar yaptı. Meslek grubu olarak korona virüs ailesine hiç yabancı değiliz. Devamlı iç içeyiz, devamlı ciddi çalışmalar yapılıyor. Korona virüsünün insanlarda Covid-19 suşuyla uğraşıyoruz. Bu virüsün hayvanlarda farklı suşuları alt sınıfları var. Hayvanlarda olan alt sınıflardaki suşular insanlara bulaşmıyor. Elimizdeki aşılarla bulaşmaya da engel olmuş oluyoruz" dedi.

"Buzağılarda ishalle seyir gösteriyor"

Buzağılarda görülen korona virüs hastalığının ishal belirtisi gösterdiğini açıklayan Çakır, "Aynı virüs ailesi ama buzağıdaki korona virüs hastalığı buzağıda ishalle seyir gösteriyor ama insana bulaşan korona virüsü akciğer problemleriyle seyir gösteriyor. Ülkemizde ciddi anlamda 5-15 günlük arasındaki buzağılarda yoğun anlamda buzağı ishali yaşanıyor. Ama bu yüzde yüz ölümcül olmayan bir hastalık. Gerek aşı çalışmalarıyla gerekse tedavi protokolüyle bunun üzerinden geliniyor" dedi.

"Korona virüs aşıları gebelik döneminde yapılıyor"

Çakır, "Kedi ve köpek sahibi vatandaşlarımızın aşı takvimlerinde korona denilen aşı da var. Kedi ve köpeklerde her yıl olacak şekilde rutin olarak yapılıyor. Büyükbaş hayvanlarda da gebelik döneminde annelere yapılıyor. Doğum olduğunda süt ile antikor alınmış oluyor. İnsanlarımızın telaşa girmelerine gerek yok. Ülkemizde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bir bulaşma yok" açıklamasında bulundu.

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı
Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı
Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı
Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:23:04. #1.15#

title