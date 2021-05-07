Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, korona virüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil uzun yıllardır bu hastalığın olduğu...

Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı

EDİRNE - Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, korona virüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil uzun yıllardır bu hastalığın olduğu gibi aşıların da olduğunu ifade ederek, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Veteriner hekimler camiası olarak korona virüsüyle yıllardan beri muhatap halinde olduklarını söyleyen Çakır, "Gerek kedi ve köpeklerde gerekse büyükbaş sığırlarda, gerekse koyun keçide korona virüsüne sebep olan çeşitli hastalıklarla mücadele halindeyiz. Bunlarla ilgili aşılarımız elimizde mevcut. Mücadelemizi dört koldan yapıyoruz" dedi.

"Elimizdeki aşılarla bulaşmaya da engel olmuş oluyoruz"

Çakır, "Biz bu korona virüs aşılarını çok yıllar önce elde ettik. Hocalarımız bununla ilgili çalışmalar yaptı. Meslek grubu olarak korona virüs ailesine hiç yabancı değiliz. Devamlı iç içeyiz, devamlı ciddi çalışmalar yapılıyor. Korona virüsünün insanlarda Covid-19 suşuyla uğraşıyoruz. Bu virüsün hayvanlarda farklı suşuları alt sınıfları var. Hayvanlarda olan alt sınıflardaki suşular insanlara bulaşmıyor. Elimizdeki aşılarla bulaşmaya da engel olmuş oluyoruz" dedi.

"Buzağılarda ishalle seyir gösteriyor"

Buzağılarda görülen korona virüs hastalığının ishal belirtisi gösterdiğini açıklayan Çakır, "Aynı virüs ailesi ama buzağıdaki korona virüs hastalığı buzağıda ishalle seyir gösteriyor ama insana bulaşan korona virüsü akciğer problemleriyle seyir gösteriyor. Ülkemizde ciddi anlamda 5-15 günlük arasındaki buzağılarda yoğun anlamda buzağı ishali yaşanıyor. Ama bu yüzde yüz ölümcül olmayan bir hastalık. Gerek aşı çalışmalarıyla gerekse tedavi protokolüyle bunun üzerinden geliniyor" dedi.

"Korona virüs aşıları gebelik döneminde yapılıyor"

Çakır, "Kedi ve köpek sahibi vatandaşlarımızın aşı takvimlerinde korona denilen aşı da var. Kedi ve köpeklerde her yıl olacak şekilde rutin olarak yapılıyor. Büyükbaş hayvanlarda da gebelik döneminde annelere yapılıyor. Doğum olduğunda süt ile antikor alınmış oluyor. İnsanlarımızın telaşa girmelerine gerek yok. Ülkemizde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bir bulaşma yok" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA