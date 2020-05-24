Korona virüs hastasına apandisit ameliyatı yapıldı
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Korona virüs hastasına apandisit ameliyatı yapıldı

Korona virüs hastasına apandisit ameliyatı yapıldı Van'da maksimum düzeyde alınan önlemlerle korona virüs hastasına apandisit ameliyatı Van'da korona virüs tedavisi gördüğü serviste aynı zamanda karın ağrısı şikayeti gelişen 112 Acil Sağlık personeli akut apandisiti teşhisi konulması...

Korona virüs hastasına apandisit ameliyatı yapıldı
24.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:25

Korona virüs hastasına apandisit ameliyatı yapıldı

Van'da maksimum düzeyde alınan önlemlerle korona virüs hastasına apandisit ameliyatı

VAN - Van'da korona virüs tedavisi gördüğü serviste aynı zamanda karın ağrısı şikayeti gelişen 112 Acil Sağlık personeli akut apandisiti teşhisi konulması üzerine, olağanüstü önlemler alınarak ameliyat edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi süresince Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerdiği algoritmalara uyarak sağlık hizmeti sunuyor. Bu kapsamda korona virüsü tedavisi alan bir sağlık personelinde karın ağrısı şikayeti gelişmesi üzerine gerekli tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkikler sonrası hastaya akut apandisiti teşhisi konuldu. Aynı zamanda korona virüs tedavisi alan hastanın acil ameliyat olması gerektiği kararına varıldı.

Verilen karar sonrası harekete geçen hastane personeli koruyucu ekipmanını giyerek hastayı ameliyata hazırladı. Özel transport sedyeleriyle hastanenin diğer kısımlarına bulaş olmadan ameliyata taşınan hasta, izole edilmiş koridor ve asansörden geçilerek ameliyathaneye götürüldü. Ameliyathanede korona virüs hastaları için ayrılmış ameliyat odasına alınan hasta, burada yapılan başarılı operasyonun ardından tekrar kontrol altına alındı. Sağlık personeli hasta, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu ve korona virüsü de yenerek taburcu edildi.

"Hastamız başarılı bir ameliyat geçirdi"

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Uzman Dr. Nurettin Kurt, Covid-19 pozitif olarak takip edilen hastanın karın ağrısı şikayetinin gelişmesi üzerine gerekli ileri tetkiklerin yapıldığını belirtti. Tetkikler sonucunda hastanın akut apandisiti tespit edildiğini anlatan Dr. Kurt, "Bu nedenle hastamızı ameliyat etmemiz gerekiyordu. Covid-19 pozitif hastamızı ayrı bir ameliyathanede operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın taşıma işlemini de normal hastaların alanından geçirmemek koşuluyla ayrı bir koridorda transferi yapıldı. Bu şekilde diğer hastalarımızı da korumuş oluyoruz. Hastamız başarılı bir ameliyat geçirdi" dedi.

"Teması sıfıra indirgedik"

Korona virüs olan hastalarla, olmayanların birbirine temasını sıfıra indirgediklerini dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise "Hastanemizde Covid-19 hastalarının da bazen acil müdahale edilmesi gereken durumları doğdu. 112 Acil Servis personelimiz Covid-19 tanısı için hastanemizde yatıyor. Hastanede yatarken şiddetli bir karın ağrısı başlıyor. Bu hastamızda akut apandisiti teşhisi konuluyor. Bu durumda hastamız hem Covid-19 hem de apandisit hastası. Covid-19 hastalarının ameliyat algoritması çerçevesinde bu ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Öte yandan, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde daha önce korona virüs tedavisi alan hamile bir kadının da aynı algoritma çerçevesinde maksimum düzeyde önlem alınarak sezaryen ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi. Hastanede salgın süresince günlük ortalama 45 civarında normal ameliyatların da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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