Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

14.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:10
Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan ve korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanede incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan ve korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanede incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte hastanede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Erin, gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Kış aylarında korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce kiralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasına dönüştürülen Ursu Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Hastane bilgi yönetim sistemine dahil edilen tesisteki tıbbi cihaz ve ekipmanlar da kalibre edildi. Ek binanın, diğer hastanelerdeki yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı oluşması halinde kullanılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme
Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme
Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:10:48. #1.14#
title