Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi
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Devlet Hastanesi, Bayburt, Güncel

Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Bayburt'ta, korona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan aynı aileden 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

12.04.2020 07:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 07:57
Korona virüs hastaları

Bayburt'ta, korona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan aynı aileden 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

Bayburt'ta nisan ayının başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi. Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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