Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar

Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar Korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladılar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı.

Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar

Korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladılar

İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastane koridorundaki erik dalı, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı normalleşme çalışmaları başlatılırken iyileşen hastalar da bir bir taburcu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Devlet Hastanesi servislerinde virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı da azalmaya başladı. Hastanede korona virüs tedavisi sonrası iyileşen bir hasta daha alkışlar eşliğinde uğurlanırken, sağlık çalışanları servislerde hasta sayısının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarının sevincini hastane koridorunda erik dalı oynayarak kutlayan sağlık çalışanları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA