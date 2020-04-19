Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek
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Sultanbeyli, Genç

Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek

Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek Sultanbeyli'de yaşayan bir aşçı, korona virüsle mücadele için en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve polisler için yemekli destekte bulundu.

19.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:33
Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek

Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşayan bir aşçı, korona virüsle mücadele için en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve polisler için yemekli destekte bulundu. Genç aşçı yaptığı paket paket sarmaları hem sağlık çalışanlarına hem de polislere vererek onlara bir nebze destek olmak istediğini belirtti.

Korona virüs tehlikesi günden güne etkisini sürdürürken bazı vatandaşlar da virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarına destek vermeye devam ediyor. Sultanbeyli'de yaşayan aşçı Kübra Selci de sağlık çalışanları ve polislere yemek yaparak destek oldu. Selci, yaptığı paket paket sarmayı hem polislere verdi, hem de polisler aracılığıyla Sultanbeyli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına gönderdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Selci'nin yaptığı yemekleri hastane çalışanlarına teslim etti.

Kübra Selci, "Bunu Sultanbeyli hastane çalışanları ve emniyet çalışanları için yaptık. Onlar bizden sadece evde kalmamızı istiyorlar, küçük bir şey istiyorlar. Biz bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama onlar bizim için çok daha büyük risklere giriyorlar. Onları değerli olduklarını hissettirmek için böyle emek verdiğimiz bir şey olsun istedik. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık İnşallah beğenirler" dedi.

Korona virüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek

Kaynak: İHA

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