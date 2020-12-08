Korona virüs günlerinde Rus gelinin muhtarlık macerası

Korona virüs günlerinde Rus gelinin muhtarlık macerası

Mevcut muhtar korona virüs nedeniyle karantinaya girince, Rus gelin vekil muhtar oldu

-İlk gün mesaisine başlayan Tatiana Ersoy, vatandaşları kapıda karşıladı

ANTALYA - Konyaaltı İlçesi Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt korona virüs nedeniyle karantinaya girince görevi, azası yerleşik yaşayan Rus uyruklu Türk vatandaşı Tatia'na Ersoy'a bıraktı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uluç Mahallesi muhtarlığına seçilen Hülya Bozkurt'un eşinin korona virüs testi dün pozitif çıktı. Temaslı olduğu için 10 günlük karantinada olmak zorunda kalan Bozkurt, görevini birlikte seçim çalışması yaptığı azası Rus uyruklu Türk vatandaşı Tatiana Ersoy'ateklif etti. 11 yıldır mahallede yaşayan 2çocuk annesi Ersoy, görevi hiç düşünmeden kabul etti. Mührünü teslim alan Ersoy, vekaleten yürüttüğü görevine sabah saatlerinde başladı. Muhtarlık ofisini açan gelen vatandaşların dertlerini dinledi, sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı. Korona virüs nedeniyle vatandaşları kapıdan ağırlayan Ersoy, istekleri yerine getirmek için gerekli mercilerle görüşme yapacağını, takipteki konuları ise Hülya Bozkurt'ta aktaracağını bildirdi.

Tatiana Ersoy, mevcut muhtar Hülya Bozkurt'u ilk gününde görüntülü aramayı da ihmal etmedi.

Tatiana Ersoy, 14 yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye geldiğini, 3 yıl sonra evlendiğini ve 11 yıldır Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde yaşadığını belirtti.

"Seçimlerde aza seçildim"

Rusya'da ilkokul öğretmenliği yaptığını dile getiren Ersoy, " Şimdi 2 çocuk annesiyim ve onlarla ilgileniyorum. 31 Mart 2019'da yerel seçimlerde mevcut muhtar Hülya Bozkurt ile birlikte çalıştım. Aza teklifini kabul ettim, seçimi kazandık. Ben daha çok bölgede yaşayan yerleşik yabancıların sorunlarını çözmek için aday olmuştum."dedi.

"Mührümü aldım"

Hülya Bozkurt'un korona virüs nedeniyle karantinada olduğunu ve muhtarlık vekaletini kendisine teklif ettiğini hatırlatan Ersoy, " Bende kabul ettim, mührümü aldım. Tüm mahalle halkına hizmet ediyorum. Muhtarımıza ve ailesine acil şifalar diliyorum. Bütün komşularımın maske hijyen mesafe kuralların uymalarını rica ediyorum."diye konuştu.

"Heyecanlıyım"

Muhtarlıkta ilk gününü yaşadığını dile getiren Ersoy, " Heyecanlıyım, kalabalıktı. Gelenlere yardımcı olmaya çalıştım. Bölgede Rus, Ukrayna, Moldovalı çok yaşayan yabancı var. Onların sorunlarını çözmeye, isteklerini yerini getirmeye çalışıyorum. 10 gün boyunca buradayım. Bu sürede mahallemize hizmet etmeye çalışacağım." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, hem öğretmenliğin hem de muhtarlığın amacının insanlara yardım etmek, bilgilendirmek, öğretmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR