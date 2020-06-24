Korona virüs görülen apartman karantinaya alındı
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Korona virüs görülen apartman karantinaya alındı

Karabük'te, aynı ailenin yaşadığı apartmanda korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine apartman karantinaya alındı.

Korona virüs görülen apartman karantinaya alındı
24.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:12

Karabük'te, aynı ailenin yaşadığı apartmanda korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine apartman karantinaya alındı.

Kartaltepe Mahallesi Konut Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanların yaklaşık 10'unda Covid-19 tespit edildi.

Korona virüs tespit edilen vatandaşlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, apartman ise İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Apartman önünde polis ekipleri görevlendirilirken, ailenin ihtiyaçları Karabük Valiliği tarafından karşılanıyor.

Testi pozitif çıkanlardan 4 kişinin tedavileri hastanede sürerken, diğerlerinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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