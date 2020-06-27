Korona virüs gölgesinde YKS ilk oturum tamamlandı Hayalini kurdukları üniveristeye girebilmek için aylarca çalştırlar ve beklenen gün geldi.

Hayalini kurdukları üniveristeye girebilmek için aylarca çalştırlar ve beklenen gün geldi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk oturum olan Temel yeterlilik testi yapıldı.

SINAV SABAH 10.15'TE BAŞLADI

Sınav merkezine erkenden gelenlerin sayısı çoğunluktaydı ama geç kalanlar da oldu.

Birçok ilde sınava yetişmeye çalışan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Öğrenciler geç kalmadan sınava yetiştirildi.

SINAV ÖNCESİ BİRÇOK ÖNLEM DE ALINDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapı önlerindeki yığılmaların önüne geçebilmek için adaylar teker teker içeri alındı.

MASKE DAĞITIMI, SOSYAL MESAFEYE GÖRE GİRİŞ

Görevliler de mesafe uyarılarını sık sık tekrarladı. Adaylara içeriye girdikten sonra maske ve dezenfektan dağıtıldı.

ÇOCUKLARINI OKULA BIRAKAN VELİLERDE DE HEYECAN VARDI.

Aileler zaman zaman soyal mesafeyi unuttu,ne yazık ki yığılmalar yaşandı. Korona virüs tedevaisi gören öğrenciler de özel önlemlerle sınava girdi. Okulda kendilerine ayrılan farklı bölümde sınava tek başlarına giren adaylar sınav sonrası tekrar ambulanslarla evlerine bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA