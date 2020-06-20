Korona virüs gölgesinde LGS sınavı
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Korona virüs gölgesinde LGS sınavı

Korona virüs gölgesinde LGS sınavı -Sivas'ta 12 bin 403 öğrencinin girdiği LGS sınavı öncesi öğrencilere dezenfektan kullandırılarak maske dağıtıldı Sivas'ta 12 bin 403 öğrencinin girdiği LGS sınavı, sabahın erken saatleriyle başladı.

20.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:03

Korona virüs gölgesinde LGS sınavı

-Sivas'ta 12 bin 403 öğrencinin girdiği LGS sınavı öncesi öğrencilere dezenfektan kullandırılarak maske dağıtıldı

SİVAS - Sivas'ta 12 bin 403 öğrencinin girdiği LGS sınavı, sabahın erken saatleriyle başladı. Okul girişinde öğrencilere dezenfektan kullanımının ardından maske dağıtıldı.

Sivas'ta öğrenciler saat 9.30'da başlayacak olan Liselere geçiş sistemikapsamında sabahın erken saatleriyle sınava girecekleri okulların kapısına geldi. Sivas Behrampaşa Ortaokulun'a aileleriyle birlikte gelen öğrenciler heyecanla beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla öğrenciler içeri sırayla alındı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen sınav girişinde öğrencilerden okul girişine konulan dezenfektan makinesiyle ellerini dezenfekte etmeleri istendi. Öte yandan görevliler tarafından tek kullanımlık maske dağıtıldı. Kapıda bekleyen aileleri ise polis sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Behrampaşa ortaokulu önünde açıklamalarda bulundu. Savaşçı, Bu günün 8.sınıf öğrencilerinin sınavla yerleştirilen okullar için girdiği bir sınav olduğunu belirterek "LGS sınavımız. 12 Bin 403 öğrencimiz bu gün sınava giriyor. Malum salgın sebebiyle bakanlığımız, bütün öğrencilerimizin kaydını yaptı. Bu kayıtlar sonucunda 186 okulda sınavımız yapılıyor. Her çocuğumuz kendi okulunda sınava girecek. Salon başkanları ve gözetmenler farklı okullardan oldu. Öğretmen arkadaşlarımız, polis, jandarma derken 12 Bin 403 öğrencimiz için bu gün 4 Bin 159 tane görevlimiz var. Okullarımız dezenfekte edildi, Çocuklarımıza 2 maske, isteyen velilerimize de maske dağıtıldı. Okul girişinde dezenfektasyonumuz var, ayrıca tüm sınıflarımızda dezenfektasyonumuz var. 45 dakikalık arada sosyal mesafe korunarak ara verilecek. Çocuklarımızın başaralı olacağından zerre şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Korona virüs gölgesinde LGS sınavı

Kaynak: İHA

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