Korona virüs gölgesinde LGS başladı
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Korona virüs gölgesinde LGS başladı

Korona virüs gölgesinde LGS başladı Okul görevlisinde velileri güldüren söz: "Hepiniz hoş geldiniz, hepinize güle güle" Kırıkkale'de 4 bin 846 öğrenci sınava girdi Kırıkkale'de öğrenciler, korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara alındı.

20.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:37

Korona virüs gölgesinde LGS başladı

Okul görevlisinde velileri güldüren söz: "Hepiniz hoş geldiniz, hepinize güle güle"

Kırıkkale'de 4 bin 846 öğrenci sınava girdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğrenciler, korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara alındı.

Kırıkkale'de öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 9.30'ta başlayacak sınav öncesi okullarda da tüm korona tedbirleri alındı. Girişlerde bulunan dezenfektan stantlarında öğrenciler ellerini dezenfekte etti. Ardından sosyal mesafe korunarak tek sıra halinde sınav merkezlerine sosyal mesafeyi korunarak girildi. Maskesini unutan öğrencilere de kapı önlerinde görevlilerce maske dağıtıldı.

Görevliler sık sık uyardı

Aileler ise okul bahçelerinin dışında tutuldu. Polis ekipler ve okul görevlileri sosyal mesafenin korunmasını konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sınava girecek öğrencilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Şeyh Edebali İmam-Hatip Ortaokulunda görevli bir öğretmen ise kapı önlerinde yasak olduğunu belirterek, "Hepiniz hoş geldiniz, hepinize güle güle" sözleri velileri güldürdü. Ankara'dan gelenlerin olacağı için velilerin okul girişlerinde beklememesini söyledi.Kent genelinde 4 bin 846 öğrenci sınava sınava girdi. 861 öğretmen ise belirlenen 70 sınav merkezilerinde görevlendirildi.

Korona virüs gölgesinde LGS başladı

Kaynak: İHA

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