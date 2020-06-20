Korona virüs gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS'de ter döktü
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Korona virüs gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS'de ter döktü

Korona virüs gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS'de ter döktü Türkiye'de korona virüs gölgesinde yaklaşık 1 milyon öğrenci Lise Geçiş Sınavı(LGS)'de ter döküyor.

20.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:22

Korona virüs gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS'de ter döktü

BURSA - Türkiye'de korona virüs gölgesinde yaklaşık 1 milyon öğrenci Lise Geçiş Sınavı(LGS)'de ter döküyor. Bursa'da da 50 bine yakın öğrenci hayalleri için sınava girdi.

Tüm Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerle LGS sınavı yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon, Bursa'da da 50 bine yakın öğrenci hayalleri için ter döküyor. Kendi okullarında sınava girecek öğrenciler için girişlerde dezenfektan ve maske dağıtımı yapılıyor. Aynı şekilde çocuğunu okula getiren velilere de maske dağıtılarak görevliler tarafından dezenfektan sıkılıyor. İlk oturum saat 9.30'da başladı ve 10.45'te sona erecek. Öğrenciler ikinci oturum öncesi 45 dakikalık bir ara ile okul bahçesinden çıkmamak kaydıyla hava alabilecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Tüm okullarda güvenlik görevlilerin yanı sıra polislerde sosyal mesafe başta olmak üzere öğrenci ve ailelerinin sağlığı ve güvenliği için görev yapıyor.

Öğrenci velileri bu süreçte çocuklarının pek hazırlanamadığını, korona virüsünden etkilendiğini belirtti. Bir öğrenci ise elinden geldiği kadar çalıştığını, hedefinin spor lisesi kazanmak olduğunu ifade etti.

Korona virüs gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS'de ter döktü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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