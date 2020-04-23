Korona virüs gölgesinde 23 Nisan kutlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile kutlandı. Bu yıl virüs salgını tehdidi nedeniyle törene öğrenciler katılmazken, kentteki birçok etkinlikte virüs engeline takıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'yılı nedeniyle Malatya'da da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Korona virüs gölgesinde bu yıl buruk geçen kutlamalarda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile şube müdürleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildikten sonra İstiklal Marşı ve Saygı duruşunda bulunuldu.

Maske takarak ve sosyal medya kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene bu yıl öğrenciler katılamazken, kentte planlanan bir çok etkinlikte yine korona virüs nedeniyle iptal edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA