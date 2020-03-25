Korona virüs fırsatçılarının yem fiyatlarında yaptığı fahiş artışa tepki Aksaray'da korona virüs fırsatçılarının yem fiyatlarında yaptığı fahiş artış üreticilerin tepkisine neden oldu.

Aksaray'da korona virüs fırsatçılarının yem fiyatlarında yaptığı fahiş artış üreticilerin tepkisine neden oldu.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da korona virüs tehdidinin ardından yem fiyatlarına yapılan fahiş zamlar üreticileri zor durumda bıraktı. 2 ay öncesine kadar 65 TL olan yem fiyatlarının 100 TL'ye çıktığını ileri süren sektör temsilcileri, fırsatçıların korona virüsü kendi lehlerinde kullandıklarını savundu.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yem fiyatlarına yapılan fahiş zamların ardından üreticilere giderek mandıralarda incelemelerde bulundu. Başkan Aktürk, hayvancılığın en önemli giderlerinden birisinin yem olduğunu belirterek, fırsatçıların yem fiyatlarını artırdığını kaydetti. Başkan Aktürk, "Özellikle bugünlerde yem fiyatlarının anormal şekilde artması gerçekten düşündürücü. Özellikle 11. ve 12. ayda mısırın ve arpa fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde yem fiyatların 65 TL fiyatlara çekildiğini gördük. Ama bugünlerde arpa ve mısır fiyatları 12. aydan daha ucuz olmasına rağmen, çünkü silolarımızda hükümetimiz, bakanlığımız stok etti fiyatları yükselmesin diye. Arpa ve mısır fiyatlarının düşük olmasına rağmen yem fiyatlarının 90-100 TL'ye çıktığını endişeyle izliyoruz. Tabii özellikle hem dünyada, hem de ülkemizde görünen korona virüsten dolayı yem fabrikalarının fırsatçılık yaptığını düşünüyoruz. Yani krizi kendi lehlerine fırsata çevirdiğini görüyoruz ama bu doğru değil. Özellikle hayvanların dışarıya çıkmaması, insanlarımızın evde kalması nedeniyle işletmelerimizde bulundurulması ve yem giderlerinin, yem kullanımının artması nedeniyle daha fazla talep oluyor. Tabii talep arttıkça fabrikalarda fiyatları artırıyor. Bu fırsatçılıktan vazgeçmelerini istiyoruz. Çünkü onlar bize lazım olduğu kadar bizim de onlara lazım olduğumuzu unutmamalılar. Eğer hayvancılık yemden dolayı veya başka nedenlerle sıkıntıya girerse yem fabrikaları da yem satacak işletmeler bulamayacaklar. O yüzden birbirimizi bu noktada destekleyelim istiyoruz. Yem fabrikalarına sadece şu tavsiyede bulunuyoruz; bu çarkın dönebilmesi için bu işletmelerin devam etmesi lazım. Bu işletmelerin devam etmesi içinde yem fabrikalarının devam etmesi lazım. Birbirimizi destekleyelim. Bu işi fırsata çevirip de birbirimizin üzerinden para kazanmaya çalışmayalım. Herkes hakkını alsın" dedi.

"Devletin bize verdiği desteklerden ayaktayız"

Üretici İsmet Üçkulak (42), yem fiyatındaki artışların hayvancılık üretiminin önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi. Üretici Üçkulak, "Yemcilere fırsat doğdu. Yem fiyatlarını aşırı derecede yükselttiler. Yem alma şansımızı bitirdiler. Bundan 3-4 ay önce arpa bin 300 lira, mısır bin 300 liraydı, yem ise 60 liraydı. Şimdi yem 100 lira olmuş, mısır yine aynı para. Burada ne oldu? Fırsatçılık yemcilere doğdu. Biz bu şekilde rahatsızız. Bu şekilde de yem alıp veremiyoruz. Hayvan yetiştiremeyeceğiz. Önümüze ciddi bir engel sundular. Şu anda biz neden ayaktayız? Devletin bize verdiği desteklerden ayaktayız. Destek olmazsa zaten hayat yok" diye konuştu.

Üretici Yasin Üçkulak (46) ise, "Bu ülkeye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bu virüsü de aşarız, bu virüsü de atlatırız. Bu hastalık da biter bu millet herkes birbirine lazım. O yüzden herkesin üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerekir" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA