Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi
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Tekirdağ, 3. Sayfa

Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi

Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi -Aralarında kargo görevlisi ve kimyagerin de bulunduğu toplamda 6 kişi gözaltına alındı COVİD19 salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ile kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı ihtimali üzerine...

03.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:19
Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi

Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi

-Aralarında kargo görevlisi ve kimyagerin de bulunduğu toplamda 6 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ - COVİD19 salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ile kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı ihtimali üzerine Tekirdağ şehir merkezinde ve Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ve kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı, piyasada etil akolun buluna bilirliğinin azalmasına bağlı olarak merdiven altı tabir edilen yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunması kapsamında operasyon düzenlendi. Bu tip yasadışı üretimlerin önlenmesine yönelik polis ekipleri, Tekirdağ'ın şehir merkezinde ve Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda yasa dışı etil alkol üretimi satışı yaptığı belirlenen 2 iş yeri, 2 araç ve bir ikamette arama yapıldı.

6 kişi gözaltında

Detaylı yapılan aramalarda, 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre kaçak içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış kargo paketleri, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, bir sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok sayıda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Operasyonda 1'i kimyager, 1'i kargo görevlisi olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Korona virüs fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi
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