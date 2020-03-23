Korona virüs fırsatçılarına baskın: 25 bin adet maske ele geçirildi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir atölyeye yapılan baskında sağlıksız koşullarda üretilen 25 bin adet maske ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs salgınını (Kovid-19) fırsata çevirmeye çalışan kişi ve şirketlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sancaktepe'de bir atölyeye baskın düzenlendi. Yapılan baskında 25 bin adet maske ele geçirildi. Maskelerin eldiven kullanılmadan sağlıksız koşullarda üretildiği belirlendi. Polis ekiplerince 1 kişiye işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA