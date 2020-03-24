Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi
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Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa

Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi.

24.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:37
Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında piyasa değeri 3 milyon TL olan izinsiz ve ruhsatsız üretilen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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