Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar
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Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Sağlık

Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar -Ellerindeki dövizlerle sokak sokak gezerek uyarılar yaptılar Kocaeli'de korona virüs ile ilgili vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr.

Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar

-Ellerindeki dövizlerle sokak sokak gezerek uyarılar yaptılar

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs ile ilgili vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ve sağlık çalışanları ellerindeki dövizler ve beyaz önlükleri ile sokağa çıktılar.

Korona virüs vakaların ülke genelinde artmasının ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, il sağlık müdürlüğü çalışanları, farkındalık oluşturmak için beyaz önlükleri ile sokağa çıktı. Pehlavan ve berberindeki sağlık çalışanları, korona virüs tedbirlerine dikkat çeken uyarıların bulunduğu dövizlerle caddelerde dolaşarak iş yerlerini ziyaret etti. Kocaeli Valiliğinden İzmit Seka Devlet Hastanesi Semt Polikliniğine kadar uzanan İzmit'in en işlek caddelerinde yürüyen İl Sağlık Müdürü Pehlevan'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu, Personel Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Muhammet Coşkun Güler, Başkan Yardımcıları ve sağlık çalışanları eşlik etti. Beyaz önlükleri ve afişleriyle İzmit Yürüyüş Yolu'nu baştan sona dolaşan İl Müdürü Pehlevan ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini de dinledi.

"Bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik"

Farkındalık amacı ile yaptıkları yürüyüş ile ilgili açıklama yapan Pehlevan, "Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 ile amansız bir mücadele içerisindeyiz. Maalesef son günler vaka sayılarında ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir artış mevcut. Bu yüzden maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede her zaman sahadayız ama bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Esnafımızın, vatandaşımızın halini hatırını sorup gerekli uyarılarda bulunarak, onlarında fikirlerini almak istedik" dedi.

"Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pehlevan, "Kalabalık ortamlara mümkün oldukça girmemek gerekiyor. Etkinliklerden, taziyelerden, düğünlerden kesinlikle kaçınılmalı. Aşı sıra gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerekiyor. Bizler sağlık orduları olarak her zaman göreve hazırız ama vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bugün yaptığımız etkinliğimize insanların tepkileri çok olumlu oluyor. Zaten artık herkes kurallar konusunda daha hassas bir tavır takınıyor. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil. Birlikte mücadele verdiğimiz takdir de zaten vaka sayıları düşecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz" diye konuştu.

Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar
Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar
Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar
Korona virüs farkındalığı için beyaz önlüklerle sokaklara çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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