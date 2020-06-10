Korona virüs evcil hayvanları da vurdu
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Korona virüs evcil hayvanları da vurdu

Korona virüsün kısa sürede yayılmasından sonra virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlanmıştı.

Korona virüs evcil hayvanları da vurdu
10.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:14

Korona virüsün kısa sürede yayılmasından sonra virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlanmıştı. Büyükçekmece'de 3 ayda sokağa salınan evcil hayvan sayısı 20 kat artarken, hayvan barınaklarında tedavi edilen hayvanlar tekrar sahiplendirilmeyi bekliyor.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından sokak hayvanlarından da virüsün bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliği sebebiyle sokaklara terk edilen evcil hayvan sayısında ciddi bir artış yaşandı. Büyükçekmece ilçesinde normal dönemde 3 ayda 10-20 arasında canlı hayvan sokakta bulunup getirilirken bu dönemde sayı yaklaşık 20 kat artarak 258 hayvan çıktı. Büyükçekmece Belediyesi ise bu durum karşısında veteriner hizmetlerini devreye sokarak ilçede sokağa terk edilen hayvanlara fiziki ve ruhsal destek vererek onların yanında olmaya başladı. Sokak ortamına alışkın olmayan evcil hayvanların sokaklarda karşılaştığı tehlikelerin hayatlarını kaybetme pahasına olacağını vurgulayan Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Gül Kalkan, hayvanların sokağa bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

"Sokağa bırakılan hayvan sayısında ciddi artış var"

Büyükçekmece Belediyesi sokağa bırakılan hayvanlar için seferber olurken, hayvan barınaklarında hem tedavi yapıp hem de tekrardan sahiplendirilmelerini sağlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Gül Kalkan, pandemi sürecinde sokağa bırakılan hayvan sayısında artış olduğunu vurgulayarak, "Korona öncesi,3 aylık dönemde sokağa bırakılan evcil hayvan sayısı 10 ile 20 arasında değişirken, korona döneminde bu sayı 250-260'a kadar ulaştı. Bu sayı sadece Büyükçekmece ilçesine ait. Sokağa bırakılan hayvan sayısında ciddi bir artış var. Bu hayvanların hemen hemen hepsi, sahipli olduğunu düşündüğümüz tasmalı evcil hayvanlar. Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri olarak biz kendi ilçemizde bulunan bu hayvanları hemen tedavi altına alarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak destek sağlıyoruz. Ne yazık ki bu hayvanların doğal ortamları ev olduğu için sokaktaki tehlikelere karşı koyamıyorlar. Sokak ortamında insanlardan veya evcil olmayan hayvanlardan gelen saldırılardan çok kolay etkilenip hem fiziken hem ruhsal olarak yaralanabiliyorlar. Biz burada gerekli tedavilerin ardından imkanlar dahilinde bu hayvanları sahiplendirerek yeni bir yuvaya da kavuşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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