Korona virüs engel olamadı, mesafeler müzikle aşıldı
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Antonio Vivaldi, İzlanda, Türkiye, İtalya, Güncel

Korona virüs engel olamadı, mesafeler müzikle aşıldı

Korona virüs, müzisyenlere engel olamadı.

22.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:24
Korona virüs engel olamadı, mesafeler müzikle aşıldı

Korona virüs, müzisyenlere engel olamadı. Aralarında Türklerin de bulunduğu dünyanın farklı yerlerinden müzisyenler ünlü besteleri dijital ortamda bir araya gelerek seslendirirken mesafeleri de müzikle aşıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sahneye çıkamayan müzisyenler, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Türkiye, İtalya, İzlanda ve Avusturya'dan 9 müzisyenin başlattığı projenin ilk aşamasında Vivaldi 4 keman konçertosunu seslendiren müzisyenler mesafeleri de müzikle aştı.

Müzisyenler arasında bulunan İtalya'da yüksek lisans öğrencisi ve keman sanatçısı Buse Korkmaz ile Ankara Devlet Opera Balesi Keman Sanatçısı Çise Korkmaz, "Aramızdaki bu mesafeleri azaltabilmek için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bunun da en etkili ve en güzel yolunun müzik yapmak olduğuna karar verdik. Vivaldi'nin 4 Keman için olan konçertosunu İtalya, İzlanda, Avusturya ve Türkiye'den katılan toplam 9 müzisyen arkadaşımızla beraber seslendirdik. Bizim için gerçekten çok zevkli bir proje oldu. Ama teknik anlamda bir o kadar da zorlu bir işti. Videomuzu dünyanın pek çok yerinden müzisyen arkadaşımız izledi. Bizimle iletişime geçtiler ve bir sonraki projelerde yer almak istediklerini dile getirdiler. Bu bizi çok mutlu etti. Yakın zamanda dünyanın pek çok yerinden müzisyenin katılacağı yeni projelerle mesafelerimizi azaltıp müziğimizi yapmaya devam edeceğiz. En büyük dileğimiz bu sürecin bir an önce bitmesi ve konserlerde sizlerle bir araya gelebilmek. Özlenen bu günler gelene kadar bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Evde kalın. Sağlık ve müzikle kalın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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