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Pamukkale, Yaşam

Korona virüs eğitim aşkını engelleyemedi

Denizli'de, kalp, astım hastası olan ve kronik rahatsızlığı olduğu için dışarıya çıkamayan Elvan Yatkın (40) isimli anaokulu öğretmeninin 28 öğrencisine uzaktan eğitim için gerekli olan malzemeleri, yardım istemesi üzerine Pamukkale Belediyesi tarafından ulaştırıldı.

27.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:24
Korona virüs eğitim aşkını engelleyemedi

Denizli'de, kalp, astım hastası olan ve kronik rahatsızlığı olduğu için dışarıya çıkamayan Elvan Yatkın (40) isimli anaokulu öğretmeninin 28 öğrencisine uzaktan eğitim için gerekli olan malzemeleri, yardım istemesi üzerine Pamukkale Belediyesi tarafından ulaştırıldı. Öğrenciler belediyenin ulaştırdığı oyun hamuru, el işi kağıdı gibi ders malzemeleriyle eğitimlerine uzaktan devam edecek.

Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde kurulan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi çok önemli bir olaya imza attı. Anaokulu öğretmeni Elvan Yatkın, 4449220 nolu hattı arayarak yardım istedi, ekipler 28 öğrenciye ders malzemelerini iletti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam ediyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili olarak vatandaşlara hizmet etmek için açılan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi aracılığıyla Pamukkale Belediyesi önemli bir işe daha imza attı. Hüsamettin Kulaklı İlkokulu Ana Sınıfı öğretmeni olan 40 yaşındaki Elvan Yatkın, okulların açılmasının Nisan ayı sonuna alınmasından sonra harekete geçti. 6 yaş grubunda 28 öğrencisi bulunan Elvan Yatkın, okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitimi hep devam ettirdi.

Pamukkale Belediyesi ekipleri ders malzemelerini öğrencilere tek tek teslim etti

Ancak okulların açılma tarihi bir kez daha ertelenince harekete geçen Elvan öğretmen, okula gidip öğrencilerin 1 ay boyunca kullanacağı kitap, oyun hamuru, el işi kağıdı ve benzeri ders malzemelerini bir araya getirdi. Kendisi kalp ve astım hastası olan ve kronik rahatsızlığı olduğu için dışarıya çıkamayan Elvan Yatkın, bu malzemeleri öğrencilerine ulaştırmak için Pamukkale Belediyesinin kurduğu 4449220 nolu hattı arayıp yardım istedi. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu talebi değerlendirdi. Pamukkale ilçe sınırları içinde oturan 28 öğrencinin evine ders malzemelerini Pamukkale Belediyesi ekipleri tek tek teslim etti. Böylece Elvan öğretmen öğrencilerinin derslerden geri kalmamasını Pamukkale Belediyesi sayesinde sağlamış oldu.

"Pamukkale Belediyesi çocuklarıma tek tek ulaştırdı"

16 yıldır anaokulu öğretmenliği yapan Elvan Yatkın, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüs nedeniyle okulların kapanmasına rağmen her gün öğrencileriyle görüntülü olarak görüştüğünü ve dersleri bu şekilde takip ettiğini belirterek, "Korona virüs tehlikesi nedeniyle okulların açılma tarihi Nisan ayı sonuna kaldı. Ben de öğrencilerimin derslerde geri kalmaması için onlara bir ay boyunca gerekli olan malzemeleri hazırlayıp götürmek istedim. Ama kendim kalp ve astım rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. Ders malzemelerinin öğrencilerime iletilmesi için Pamukkale Belediyesi'ne ulaştım. Bana bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Tüm öğrencilerin isimleri ve adreslerinin olduğu kağıtları poşetlere yapıştırdım. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri bu ders malzemelerini çocuklarıma tek tek ulaştırdı. Bu nedenle başta Başkanımız Avni Örki olmak üzere Pamukkale Belediyesi personellerine teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı dönemde benim ve öğrencilerim için büyük öneme sahip olan bu konuda yardımlarını esirgemediler. Bu davranış beni çok memnun etti" diye konuştu.

"7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise dünyanın ve dolayısıyla ülkemizin korona virüs tehdidi altında olduğunu söyleyerek, "Bu salgın nedeniyle biz halkımızın ihtiyacı olan her şeyi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Elvan Yatkın öğretmenimiz bizim çağrı merkezine ulaşarak yardım istedi. Öğrencilerinin derslerden geri kalmaması için hazırladığı ders malzemelerinin çocuklara ulaşmasını talep etti. Biz de ekiplerimizi bu adreslere göndererek minik öğrencilerin derslerine geri kalmamasına destek verdik. 7 gün 24 saat esasıyla halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi'nin 4449220 numaralı çağrı merkezi halkımızın hizmetinde. Ancak özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın öncelikle yakınlarından yardım istemelerini rica ediyoruz. ya da bu durumda olan yaşlılarımızın komşuları da temel ihtiyaçların karşılanması konusunda yardımcı olabilir. Bizim ekiplerimiz de yardıma her zaman hazır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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