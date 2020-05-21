Korona virüs dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişiye bulaştı Virüs nedeniyle şimdiye kadar 326 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 326 bin 65 kişi hayatını kaybetti. Son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanya'da 27 bin 873'e, İngiltere'de 35 bin 704'e, İtalya'da 32 bin 330'ya, Fransa'da ise 28 bin 132'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Covid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar bir günde en yüksek ölüm gerçekleşti. Brezilya'da son 24 saatte bin 179 kişi hayatını kaybetti. Salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumuna yükseldi.

VAKA SAYISI YÜKSEK OLAN ÜLKELER

RUSYA

İSPANYA

BREZİLYA

İNGİLTERE

İTALYA

FRANSA

ALMANYA

TÜRKİYE

İRAN

HİNDİSTAN

PERU

ÇİN

KANADA

SUUDİ ARABİSTAN

BELÇİKA

MEKSİKA

(İHA)

Kaynak: İHA