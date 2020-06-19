Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
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Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı

Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı Öğrenciler önemi anlaşılan meslek liselerine yönlendiriliyor Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal: "Bu ülkenin üretmesi gerekiyor karada, havada, denizde" Afyonkarahisar'da Korona...

19.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:17

Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı

Öğrenciler önemi anlaşılan meslek liselerine yönlendiriliyor

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal:

"Bu ülkenin üretmesi gerekiyor karada, havada, denizde"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) salgını süreci boyunca maske ve dezenfektan gibi üretim alanlarında meslek liselerinin büyük rol oynamasının ardından, meslek liselerine öğrenciler ve veliler tarafından ilginin daha da arttığı gözlendi.

Yurt genelinde pandemi sürecinin başlamasının ardından meslek liselerinin birer fabrika gibi faaliyet göstermesiyle maske ve dezenfektan açığının kapatılmasıyla birlikte bu liselerin ne denli önemli olduğu anlaşılmıştı. Yeni dönem için velilerin ve öğrencilerin meslek liselerine büyük ilgi gördüğü belirtildi. Afyonkarahisar'daki meslek liselerinde ise dezenfektan, dezenfektan makinesi, maske, siperlik gibi Korona virüse karşı birçok üretim alanlarına ağırlık verilmesinin ardından Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine olumlu dönüşlerin olduğu gözlendi.

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal, süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ve bu çalışmanın sonucu olarak öğrenci ve velilerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Çakal "Meslek liseleri olarak bu yaşadığımız pandemi süreci içerisinde okulumuzdaki meslek dersleri öğretmenleri ile bir araya gelerek süreçte kurumumuza düşen sorumluluk değerlendirmesi yapıldı. Bu noktadan da okul atölyeleri içerisinde dezenfektan makineleri, el dezenfektanı, beden dezenfektanı gibi bu makinelerin yapımıyla ilgili bir tasarım ve planlama içerisine girildi. Arkadaşlarımız bu pandemi sürecini dikkate alarak sosyal mesafeyi korumak kaydıyla çalışmalarını yaptılar. Hem okulumuza hem de çevremize faydalı olmaya çalışıyoruz. Boşa geçen zaman yerine bizdeki enerjiyi toplum yararına sunmak bir eğitimci olarak bize yakışan bir unsur. Elimizden geldiği kadar ülke adına destek vermeye çalışıyoruz. Bu şekildeki çalışmalarımızdan dolayı öğrencilerimden ve velilerimizden ciddi manada bir olumlu dönüş oldu" dedi.

"Ülkemizin üretmesi gerekiyor, teknoloji gelişimi gerekiyor"

Ülkenin bu süreçte üretmesi ve kalkınması gerektiğini belirten Çakal, "Türkiye genelinde bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde bulunan bölümlerin gereği olan alanlarla ilgili yapmış olduğu çalışma ve ürettikleri mamulleri çevresine, orada bulunanlara, topluma, bakanlığımıza katkı yapmak suretiyle olumlu bir geri dönüş yaptılar. Bundan dolayı meslek liselerinin basında ve kamuoyunda olumlu bir geri dönüşlerinin olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin üretmesi gerekiyor, teknoloji gelişimi gerekiyor. Meslek liselerinin geçmiş dönemlerde bakanlığımızın şura kararlarına göre almış olduğu değerler çerçevesinde yapmış olduğu yatırımlar çerçevesinde bu okulların içinin doldurulması gerekiyor. ve bu ülkenin üretmesi gerekiyor karada, havada, denizde" diye konuştu.

"Öğrencilerin meslek liselerine ciddi manada yönlendirilmesi mevcut"

Meslek liselerine öğrencilerin ciddi manada yönlendirilmesinin olduğuna dikkat çeken Çakal şu ifadelere yer verdi:

"Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine öğrencinin ciddi manada yönlendirilmesi mevcut, olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde mesleki ve teknik Anadolu liselerine ciddi manada teveccüh ve revaç olacaktır, içi doldurulacaktır. Bizde eğitim yoluyla onlara mesleki iş ahlakı vererek içini uygulama noktasında doldurmak suretiyle anne ve babaların bize olan inancını ve güvenini boşa çıkarmayacağız."

Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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