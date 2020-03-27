Korona virüs dolayısıyla meydanlar boş kaldı Korona virüs dolayısıyla meydanlar boş kaldı Tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de meydanlar boş kaldı.

Korona virüs dolayısıyla meydanlar boş kaldı

KAYSERİ - Tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de meydanlar boş kaldı.

Türkiye ve dünyada korona virüsün hızla yayılmasıyla önlemler en üst seviyeye çıkarken, yetkililer tarafından da vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar da dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü. Bu kapsamda Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de meydanlar da boş kaldı. Trafiğin yoğun olduğu ana caddeler de de araç sayılarında oldukça düşüş olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten ölenlerin sayısını 75, hasta sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA