Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı
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Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı

- Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla kapanan alışveriş merkezlerindeki mağazalar yavaş yavaş açılmaya başladı.

Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı
29.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:44

- Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla kapanan alışveriş merkezlerindeki mağazalar yavaş yavaş açılmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgınına karşı yaklaşık 1 ay önce tedbir almak amacıyla Karabük'te aralarında ünlü firmaların bulunduğu ayakkabı, yiyecek ve giyim mağazaları kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takviminin ele alınmasının ardından kentteki AVM'lerde belli bir süredir kapalı olan mağazalar yeniden açılmaya başladı.

AVM'de dükkanı bulunan esnaflardan Harun Akbulut, korona virüs salgını sürecinin hem kendilerini, hem de esnaf ile halkı çok ciddi anlamda zorladığını belirterek şunları söyledi: "Esnafımızın dükkanları da uzun zamandır kapalıydı. Yeni yeni açılmaya başladı. Tabi insanların kiraları, borçları, giderleri var. Ürünlerimiz bekliyor. Kimi ürünlerimizin son kullanma tarihi var. Bir an önce işimize başlamak için geldik, dükkanımızı açtık, çalışmaya başladık."

Özellikle kurumsal mağazaların 8-15 Mayıs tarihleri arasında açılacağı söylendiğini ifade eden Akbulut, "Sağlık Bakanımız da 8-15 Mayıs tarihleri arası AVM'lerin açılabileceğine dair konuşma yapmıştı. Bizde bekliyoruz. Özellikle bir haftaya yakın bir zaman var. Ondan sonra AVM'lerin komple açılacağı ile ilgili bir çalışma yapılacağını düşünüyoruz açıkçası" diye konuştu.

Normal zamana göre müşterilerde ciddi bir azalma olduğunu kaydeden Akbulut, "Biz biraz daha sağlık sektörü olduğumuz için hızlıyız ama diğer arkadaşlara baktığımız zaman müşterilerde azalma var. AVM'lere giren sayısı çok az. Caddede insanlar işlerini halledip eve gidiyorlar. Çok fazla alışveriş ortamı şuan için yok" dedi.

Korona virüs dolayısıyla kapanan mağazalar yeniden açılmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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