Korona virüs Diyarbakır'da ramazan davulcularını da vurdu
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Korona virüs Diyarbakır'da ramazan davulcularını da vurdu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, alınan tedbirler kapsamında Ramazan davulcularının bahşiş toplaması yasaklanmıştı.

Korona virüs Diyarbakır'da ramazan davulcularını da vurdu
29.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 04:54

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, alınan tedbirler kapsamında Ramazan davulcularının bahşiş toplaması yasaklanmıştı. Bahşiş toplamadıkları için zor durumda olduklarını belirten davulcular, yetkililerden destek bekliyorlar.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da ciddi önlemler alınırken, 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca, ramazan davulcularının sahur vaktinde davul çaldıktan sonra bahşiş toplamasının yasaklanması davulcuları zor durumda bıraktı.

Diyarbakır'da her yıl davul seslerinin her mahalle ve sokakta yankılanırken, bu yıl sadece belirli bölgelerde az sayıda davulcu olduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında bahşiş de toplamayan davulcular yetkililerden destek beklediklerini belirttiler.

"Devletimize güveniyoruz, destek bekliyoruz"

14 yıldır Ramazan ayında davul çaldığını ve bununla para kazandığını belirten 3 çocuk babası Şahin Gezen, "Bahşiş toplayamadığımız için durumumuz çok kötü ve devletimizden destek bekliyoruz. İnşallah Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız biz destek çıkacaktır. Yinede biz bu korona virüs nedeniyle vatandaşları sahura kaldırmaya çalışıyoruz. Ama devletimiz bize yardımda bulunsun, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Gerçekten durumumuz çok kötü, hiç bir işimiz ve görevimiz yoktur. Evde 3 çocuğum bulunmakta, ramazan ayı gelince sahurda davul çalarak onlara ekmek götürmek için çalışıyorum. Sadece ve sadece devletimize sığınıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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